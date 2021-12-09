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عمر شويل - جدة تحديد موعد صرف الدفعة 49 من برنامج حساب المواطن لشهر ديسمبر 2021 ، برنامج حساب المواطن هو أحد أهم برامج الدعم الحكومية والإجتماعية بالمملكة العربية السعودية، الذي يقوم بتقديم الدعم المادي للأسر محدودة أو متوسطة الدخل، بهدف رفع مستوى معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم، خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث أدى إنتشار هذا الفيروس إلى حدوث ركود اقتصادي في الكثير من المجالات مما أدى إلى تدهور الحالة الإقتصادية وزيادة نسبة البطالة.

موعد صرف الدفعة 49 لشهر ديسمبر 2021 من برنامج حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن موعد صرف الدفعة 49 لشهر ديسمبر 2021 والذي تقرر أن يبدأ اليوم الخميس الموافق 9 من شهر ديسمبر 2021، ومن المتعارف عليه أن برنامج حساب المواطن يقوم بصرف الدعم إلى مستحقيه من الأسر المحتاجة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي مالم يتوافق هذا اليوم مع يوم عطلة رسمية بالمملكة، ويمكن تقديم أو تأخير موعد الصرف على أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي، لذلك فإنه قد تم تقديم موعد الصرف إلى يوم الخميس بدلاً من يوم الجمعة العاشر من ديسمبر، حيث أنه يوافق يوم العطلة الأسبوعية بالمملكة.

خطوات الإستعلام عن موعد صرف الدفعة 49 من البرنامج

لقد أتاح برنامج حساب المواطن للأشخاص الذين استوفو شروط الحصول على الدعم خطوات بسيطة وميسرة للاستعلام عن مدى استحقاقهم للحصول على الدعم من عدمه، وذلك بإتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للبرنامج .

. يقوم المستعلم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور وتسجيل الدخول.

الضغط على الحاسبة التقديرية من واجهة الموقع.

كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المخصصة لها، والضغط على كلمة استعلام.

بعد إتمام جميع ماسبق تبدأ في الظهور صفحة خاصة بالمستعلم توضح جميع تفاصيل الدفعة ومدي استحقاقه من عدمه.

هذا و يتم الإعلان عن نتائج الأهلية للدفعات قبل موعد الإيداع على أن يقوم المسجلين بالاستعلام عن نتائج الأهلية وذلك بالدخول على الموقع الرسمي للبرنامج، وفي حالة عدم الإستحقاق يمكن المستعان تقديم طلبات الإعتراض علي الاهلية خلال 90 يوم من تاريخ صدور النتائج.