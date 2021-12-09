نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات العثيم بالسعودية اليوم على السلع الغذائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات العثيم في السعودية على السلع الغذائية اليوم، وفرت العثيم إلى عملائها أفضل الخصومات والتخفيضات على مختلف المنتجات الغذائية، فمع نهاية كل أسبوع حرصت متاجر العثيم في المملكة العربية السعودية على أن توفر عروض وخصومات تصل نسبتها لأكثر من 50%، فيوجد للعثيم أكثر من فرع وجميعهم يعملون على مدار اليوم دون حدوث أي انقطاع، ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم أقوى العروض المتوفرة من العثيم في المملكة العربية السعودية على مختلف المنتجات.

خصومات العثيم في السعودية الآن:

حيث تشمل خصومات العثيم على الكثير من المنتجات التي من بينها كلًا من التالي” أفخاذ دجاج 900 جرام بالإضافة إلى صدور دجاج 2.5 كيلو يحتوي العرض أيضًا على نصف صدر دجاج طري 1 كيلو، يشمل العرض أيضًا على دجاج كامل 900 – 1100 جرام بالإضافة إلى آيس كريم بأصناف متنوعة، فاديكو 2 لتر ويحتوي العرض أيضًأ على دجاج زنجس ستربس أوبروستد فيليه 1000 ويشمل العرض أيضًا على خضروات مجمدة أصناف متنوعة 900 جرام أو بامية زيرو 400 جرام بالإضافة إلى بطاطس مقلية عادية أو رفيعة 1 كيلو، يحتوي العرض أيضا على برجر لحم 1000 جرام وأيضا كذلك مسحب دجاج عادي أو حار أميركانا 750 جرام”.

يحتوي العرض أيضًا على كلًا من التالي” برجر لحم كلاسيك مع برجر دجاج بالبقسماط أو بدون بقسماط من أمريكانا 900 – 1000 جرام يحتوي العرض أيضًا على دجاج كوردن بلو أو كييف مع أمريكانا 500 جرام، بالإضافة إلى ناجت الدجاج عادي أو المرحة أو بوب كورن الدجاج عادي أو بالجبنة أمريكانا 400 جرام ويشمل العرض أيضًا على أكواز ذرة، أمريكانا 4 كوز بالإضافة إلى شيش كباب بقر أمريكانا 600 جرام، يحتوي العرض أيضًا على فيليه الدجاج الحار والمقرمش أمريكانا 420 جرام، يحتوي العرض أيضًا على استربس الدجاج حار أو عادي أمريكانا 750 جرام”.

أقوى الخصومات على جميع السلع الغذائية بالعثيم اليوم:

إذا كنتم في حاجة للحصول على أفضل المنتجات يمكنكم الآن التوجه إلى العثيم وستحصلون على كل ما تحتاجون من منتجات، فالهدف الذي تعمل اكسترا من أجل هو تلبية احتياجات كافة العملاء من خلال تقديم إليهم أفضل منتجات التنظيف مع المأكولات الغذائية وغيرهم الكثير من المنتجات.