نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ” فتح جدارة ” رابط تسجيل وظائف وزارة المالية للنساء 1443 وظائف إدارية وهندسية ومالية وقانونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل وظائف وزارة المالية السعودية للنساء 1443، أصبح من أهم الروابط التي يتم البحث عنها اليوم، بعد أن أعلنت وزارة المالية عن حاجتها لشغل عدد 71 وظيفة، “إدارية، مالية، هندسية، قانونية” بمدينة الرياض، وقالت أن الوظائف المعلنة مشمولة بسلم ورواتب الوظيفة العام “الإدارية”، عن طريق التعاقد وفق ما ورد باللائحة التنفيذية للموارد البشرية، وقالت المالية أن الراغبات في التقديم يمكنهم الدخول عبر منظومة التوظيف جدارة، والتسجيل وفق الضوابط والشروط المحددة من قبل المالية، وفيما يلي ألية التقديم والشروط المطلوبة وموعد التسجيل.

تعليمات هامة للراغبين في التقديم

أعلنت وزارة المالية السعودية أنه يجب على الراغبين في التسجيل لشغل الوظائف المعلن عنها، أن تكون كافة البيانات المسجلة صحيحة ومطابقة لبيانات الجهات ذات الشأن، وقالت أنه في حالة وجود اختلاف في البيانات سوف يتم أستبعاد الطلب نهائياً ولن يلتفت إليه، وسوف يتعرض صاحبه للمسائلة القانونية.

رابط تسجيل وظائف وزارة المالية

الدخول على منظومة التوظيف جدارة .

. تسجيل بيانات الدخول للمنصة.

تحديد الوظيفة المناسبة للمؤهل الدراسي.

ملء أستمارة التقديم الإلكترونية ويجب أن تكون البيانات دقيقة وسليمة لعدم رفض الطلب.

أضغط تأكيد الطلب بعد مراجعة البيانات ثم أضغط حفظ الطلب.

موعد تقديم وظائف وزارة المالية السعودية

يبدأ التسجيل للوظائف اعتباراً من يوم الأحد القادم 2021/12/12 ميلادي، الموافق 1443/05/08 هجري، ويستمر الموقع في تلقي طلبات التوظيف لمدة 7 أيام متواصلة من ذالك التاريخ.

الشروط العامة للتسجيل في الوظائف

يجب أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية والمنشأ. الحصول على المؤهل العلمي المناسب للوظيفة والمؤهل يكون معتمد من قبل وزارة التعليم السعودية. خريجات درجة البكالوريوس والماجستير بحسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف. اجتياز المقابلات المقررة والاختبارات التي أعدتها لجنة القبول. تقديم كافة المستندات التي تطلبها لجنة القبول للمطابقة والمراجعة قبل القبول النهائي.

ضوابط عامة للقبول في الوظائف

الوظائف المعلن عنها للمرتبتين ” السادسة، الثامنة” تتطلب أختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.

الأولوية في الترشح للتخصصات غير التربوية ثم التربوية.

الترشيح النهائي للوظائف سوف يتم بعد مطابقة البيانات المسجلة مع بيانات الجهات ذات الشأن.

جميع الوظائف المعلن عنها تتطلب مقابلة شخصية للقبول النهائي بالوظائف.

كافة البيانات المسجلة عبر منظومة جدارة تحت مسئولية مقدم الطلب.

نتائج التقديم سوف يتم إعلانها عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية السعودية.

مسميات وظائف وزارة المالية السعودية

“باحث أقتصادي مساعد، باحث إيرادات مساعد، باحث قضايا مساعد، باحث ميزانية مساعد، مأمور علاقات عامة، محاسب مساعد، مدقق حسابات مساعد، باحث إحصاء، باحث أقتصادي، باحث إيرادات، باحث تطوير موارد بشرية، باحث عمليات موارد بشرية، باحث تنظيم، باحث قانوني، باحث ميزانية، باحث وثائق، محاسب، محامي شرعي، مدقق حسابات، مدقق رواتب، مراجع، مراقب مالي، مهندس مدني”.

وظائف وزارة المالية السعودية

وزارة المالية من الوزارات الهامة في أي حكومة في العالم، ووزارة المالية السعودية التي تعد من أقدم الوزارات، فقد تم أنشاءها عام 1932 ميلادي بقرار من الملك المؤسس عبد العزيز أل سعود، وتقوم برسم السياسات المالية والاقتصادية للدولة السعودية، ووضع الميزانية المالية ويقع المقر الرئيسي لها في العاصمة الرياض.

رؤية المملكة الاستراتيجية 2030

تتبنى الحكومة السعودية رؤية المملكة 2030 التي تهدف للنهوض بالمملكة في شتى القطاعات، ولن يتم تحقيق ذالك إلا بجهد أبناء المملكة، لذا تسعى الحومة السعودية إلي توطين جميع المهن، وسعودت الوظائف وإحلال الشباب السعودي والفتيات السعوديات محل الأجانب من جميع المجالات، لذا يتم كل يوم سن القوانين والمراسيم الهادفة لذالك.