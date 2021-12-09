نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية 1443 وإيداع الدفعة 49 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن طريقة الإستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية على محرك البحث “جوجل” خلال هذه الساعات، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية في إطار سعيها لدعم الأسر متوسطة الدخل في السنوات الماضية قد أطلقت برنامج حساب المواطن ليدعم الفئات محدودة الدخل بمبالغ مادية بشكل شهري تعينهم على تحمل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تبعت العديد من اجراءات الإصلاح الإقتصادي، ولهذا أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عدة برماج دعم على رأسها برنامج حساب المواطن لتساعد المواطن السعودي على توفير أساسيات الحياة الكريمة، ونكتب لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية الإستعلام عن حساب المواطن الدفعة 49 لشهر ديسمبر برقم الهوية الوطنية كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن بيانات المستفيد في حساب المواطن، فتابعونا.

الإستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

يُمكنكم الإستعلام عن حساب المواطن بإستخدام رقم الهوية الوطنية الخاصة بكم عبر خطوات نوضحها لكم كالتالي:

في البداية قم بالولوج إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن على الإنترنت.

على الإنترنت. ثانياً اضغط على “استعلام عن حساب المواطن”.

ثالثاً ادخل رقم الهوية ثم اضغط “استعلام”.

وأخيراً ستظهر لك كافة المعلومات والبيانات.

وهكذا تكون قد استعلمت عن استحقاقك لدفعة حساب المواطن إلكترونياً بإستخدام رقم الهوية.

موعد صرف حساب المواطن 49

كثرت الأسئلة والإستفسارات على مواقع التواصل الإجتماعي وعلى موقعنا عن ميعاد صرف الدفعة 49 من حساب المواطن لشهر ديسمبر، وقد تم الرد على أحد المواطنين السعوديين على الصفحة الرسمية لحساب المواطن على “تويتر” على سؤاله بشأن توقيت صرف دفعة البرنامج لهذا الشهر وقد تمت الإجابة أنه سيتم صرف دفعات حساب المواطن اليوم الخميس الموافق 9 من شهر ديسمبر، ومن الجدير بالذكر أن حساب المواطن يتم صرفه شهرياً في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي إلا إذا صادف هذا اليوم مع يوم عطلة فإنه يتم صرفه قبل هذا التاريخ بيوم واحد.

وأخيراً نرجو أن يكون المقال قد وضح لكم إجابات وافية على كافة الأسئلة والإستفسارات التي لديكم، وفي حالة وجود أي أسئلة قم بترك تعليق بالأسفل وسنرد عليكم خلال ساعات قليلة قادمة