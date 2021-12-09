رابط وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة 1443 التسجيل على 36 وظيفة عبر hr.mewa.gov.sa

رابط التسجيل على وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة، من أهم الروابط وأكثرها بحثاً خلال الساعات الأخيرة بعد إعلان موقع الوزارة الإلكتروني، عن حاجتها لشغل عدد 36 وظيفة “إدارية، هندسية، تقنية، قانونية، فنية” للرجال والنساء، هذا وتقوم الوزارة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها ضمن توجيهات الدولة في توفير وظائف للسعوديين، للاستفادة من الكوادر والفئات ذات المهارات المتميزة في مختلف المجالات لرفع كفاءة الخدمات التي تقدمها هذه الجهات للمواطنين، وقد تزايد البحث عن رابط وظائف وزارة البيئة السعودية والموعد المحدد للتقديم، وكذالك الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم على الوظائف المطلوبة، وحرصاً منا على تقديم أهم الأخبار التي تهم المواطن السعودي، فإننا نعرض عليكم خلال السطور التالية تفاصيل الموضوع.

رابط وظائف وزارة البيئة والمياه والزراعة

الدخول على الموقع الإلكتروني “mewa.gov.sa“.

أو الدخول المباشر على “hr.mewa.gov.sa“.

تسجيل بيانات المتقدم صحيحة وكاملة.

تحديد الوظيفة المتقدم عليها.

إرسال الطلب.

موعد التقديم على الوظائف المطلوبة

يبدأ التسجيل على وظائف وزارة البيئة 1443 من يوم الأحد الموافق 8 جمادي الأول 1443، الموافق 12 ديسمبر 2021، ويستمر لمدة 5 أيام من تاريخ بدأ التسجيل، على أن يتم التسجيل من خلال الموقع الموضح بعاليه لآنه لن يتم الالتفات للطلبات التي يتم تقديمها باليد.

شروط التقديم على وظائف وزارة البيئة والمياه 1443

أن يكون المتقدم/ة سعودي الجنسية. يكون حسن السير والسمعة. لا يكون محكوم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو بحد شرعي. أن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب للوظيفة المتقدم عليها. في حالة حصول المتقدم على المؤهل من خارج المملكة أن يقدم شهادة المعادلة مصدق عليها من وزارة التعليم السعودية. إرفاق اختبار القدرة المعرفية بدرجة الاختبار. تقديم اختبار اللغة الإنجليزية “TOFEL، IELTS، Step” مع درجة الاختبار. ألا يكون المتقدم/ة مفصولاً من الخدمة بالدولة. صحة البيانات الخاصة بالمتقدم مع إرفاق الشهادات العلمية والتدريبية.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

أحد أهم الوزارات التابعة للحكومة السعودية، فهي المسئولة عن سياسة تنظيم الاستفادة من المياه وتوظيفها في الزراعة، وكذالك الحفاظ على البيئة واستصلاح الأراضي من خلال أساليب الزراعة والري الحديثة، وتعمل الوزارة على تقديم العديد من الخدمات للمواطنين مثل دليل خدمات المياه والصرف الصحي، وكذالك الخدمات التي تقدم للمزارعين المستفيدين من دعم ريف الذي يغطي قاعدة كبيرة من منتجي المحاصيل الزراعية ومربي النحل ومنتجي العسل وغيرها من الأنشطة الريفية.