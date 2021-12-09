عاجل … فتح موقع بيع تذاكر كأس ما رادونا بين برشلونة وبوكاجونيورز اليوم 2021/12/09 تفاصيل

موقع بيع تذاكر كأس مارادونا أصبح من أهم المواقع الإلكترونية، التي يتم البحث عنها اليوم لحجز تذاكر مباراة برشلونة الإسباني ضد بوكاجونيورز الأرجنتيني، على كأس مارادونا ضمن فاعليات موسم الرياض، اللقاء المقرر له يوم الثلاثاء القادم الموافق 2021/12/14 على ملعب مرسول بارك، بجامعة الملك سعود بالرياض، تسعى هيئة الترفيه السعودية بقيادة المستشار تركي أل شيخ، في تقديم موسم أستثنائي هذا العام لفاعليات موسم الرياض، بإقامة لقاء كبير يجمع عملاق الكرة الإسباني ضد أعرق الفرق الأرجنتينية فريق بوكاجونيور، اللقاء ينقل عبر شاشة قناة ssc الرياضية السعودية.

موعد مباراة برشلونة ضد بوكاجونيورز

17.00 : بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.

18.00 : بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

19.00 : بتوقيت كلاً من القاهرة، الخرطوم، طرابلس.

20.00 : بتوقيت مكة المكرمة، قطر، سوريا، البحرين، العراق.

21.00 : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

موقع بيع تذاكر كأس مارادونا

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. الضغط على أيقونة حجز التذاكر المتاحة.

تسجيل البيانات المطلوبة ثم تحديد قيمة التذكرة التي ترغب في شرائها.

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دفع قيمة التذكرة إلكترونياً وبذالك تتم حجز التذكرة إلكترونياً ثم تحمل على تطبيق توكلنا.

كأس مارادونا

كأس ماردونا هي مباراة تجمع فريقي برشلونة وبوكاجونيورز في الرياض تقام تحت رعاية المستشار تركي أل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي ضمن فاعليات موسم الرياض، تخليداً لذكرى نجم الكرة العالمية والأرجنتينية “ديجو ارماندو مارادونا” ونشر المستشار تركي أل شيخ تدوينه على حسابه الشخصي على موقع تويتر يحس المتفرجين لحجز التذاكر قال فيها ” كأس مارادونا … يقام لمرة واحدة بالتاريخ … في موسم الرياض بين برشلونة وبوكاجونيورز … لا تجووون”.

أسعار تذاكر كأس مارادونا

كما أعلنت هيئة الترفيه أن التذاكر سوف تكون بفيئات مختلفة حتى تناسب كافة المستويات تبدأ بقيمة 65 ريال وتصل إلي 12500 ريال لكبار الشخصيات والضيوف وأعلنت هيئة الترفيه أن الدخول وفق بروتوكول واشتراطات وزارة الصحة السعودية.

بطاقة كأس مارادونا