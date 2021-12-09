نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحيه الهوية عبر منصة ابشر الكترونيا ومعرفه الشروط وخطوات الوصول للخدمه في المقال التالي
الاستعلام عن صلاحيه الهوية من اهم الخدمات التي ثار التساؤل عنها في الآونة الأخيرة من قبل السعوديين عبر ألتغريده الأسبوعية للمنصة. كما أعلنت عنها منصة ابشر الإلكترونية عبر صفحتها الرسمية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا أعلنت المنصة عبر صفحتها عن بعض الخدمات الجديدة والتي ثار عليها التساؤل أيضا من قبل المواطنين. والتي من أهمها الاستعلامات الإلكترونية لشؤون الوافدين من منصة ابشر الكترونيا وكيفيه الوصول للخدمات. كما تم الإعلان أيضا عن التبليغ عن فاقد الكترونيا عبر منصة ابشر ومعرفه الشروط وكيفيه الوصول للخدمه بالخطوات. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمة بالتفصيل مع معرفه اهم المتطلبات التي أعلنت عنها المنصة. كما سوف نقوم بشرح وتوضيح أيضا خطوات الوصول للخدمه الكترونيا بالخطوات الصحيحة التي أعلنت عنها المنصة.
الاستعلام عن صلاحيه الهوية
أعلنت منصة ابشر عن الخدمة والتي تمكن المواطنين السعوديين الجنسية من الاستعلام عن تاريخ صلاحيه الهوية الوطنية الكترونيا بطريقه سهله وفوريه. وأعلنت المنصة أيضا علي انه يجب علي المواطنين المستفيدين من الخدمة توافر حسابات شخصيه بالمنصة وتكون مسجله ومفعله. وذلك نظرا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي الكامل بالمملكة وتحويل جميع الخدمات الكترونيا يمكن الحصول عليها من المواقع والمنصات الرسمية والتطبيقات المعتمدة من المملكة. وذلك أيضا لتطور وسائل التواصل بين المواطنين السعوديين والتطور التكنولوجي التي وصلت إليه المملكة في الآونة الأخيرة.
متطلبات الاستعلام عن هويه
كما أعلنت المنصة أيضا عن بعض المتطلبات التي يجب توافرها في المستفيد لكي يتمكن من الحصول علي الخدمة بنجاح. وهذه المتطلبات نوضحها لكم من خلال النقاط الأتية:
- رقم الهوية الخاصة بالمواطن السعودي.
- توافر لديه رقم النسخة المراد الاستعلام عنها.
- الرمز المائي الظاهر لكم.
خطوات الاستعلام عن هويه
بالإضافة إلي ذلك أيضا أعلنت المنصة عن طريقه وكيفيه الاستعلام عن صلاحيه الهوية الكترونيا. كما سوف نقوم بتوضيح هذه الطريقة عبر اتباعكم للخطوات الأتية:
- دخول الموقع الإلكتروني الرسمي منصة ابشر.
- تسجيل دخول المستخدم الخاص بالمنصة.
- الضغط علي الخدمات الاستعلامية اسفل الصفحة.
- اختيار الاستعلام عن صلاحيه الهوية.
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