نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصدار سجل الأسرة للأمهات عبر ابشر الكترونيا ومعرفه الشروط وخطوات الوصول للخدمه الصحيحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اصدار سجل الأسرة للأمهات من اهم الخدمات التي تساءلت عنها الموطنات السعوديات عبر تغريده المنصة الأسبوعية. كما أعلنت عنها منصة ابشر عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن بعض الخدمات الجديدة والتي يمكن الحصول عليها أيضا من خلال المنصة. والتي من أهمها إذن إصلاح المركبة عبر ابشر ومعرفه شروط الخدمة وكيفيه الوصول إليها الكترونيا بالخطوات. كما تم الإعلان أيضا عن الاستعلام عن صلاحيه الهوية عبر منصة ابشر الكترونيا ومعرفه الشروط وخطوات الوصول للخدمه. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمة بالتفصيل مع شرح ومعرفه اهم الشروط التي أعلنت عنها المنصة. كما سوف نقوم بتوضيح كيفيه الحصول علي الخدمة بالخطوات الصحيحة التي أعلنت عنها المنصة من خلال المقالة الأتية.

اصدار سجل الأسرة للأمهات

أعلنت المنصة عن الخدمة والتي تمكن الأمهات السعوديات من اصدار سجل اسره لها ولأسرتها بطريقه إلكترونية سهله وبسيطه لا تستغرق بضع دقائق. كما أعلنت المنصة علي انه يجب توافر حساب بمنصة ابشر للام ويجب أن يكون مسجل ومفعل بالمنصة. بالإضافة إلي ذلك أيضا أعلنت المنصة انه في حاله إذا تم اصدار سجل اسره سابقا لن يتم اصدار سجل جديد إلا في احد الحالات الأتية:

تغيير في حاله مقدم الطلب.

التغير في عدد أفراد الأسرة.

تغيير اسم مقدم الطلب أو اسم من احد أفراد الأسرة.

شروط اصدار سجل اسره

كما أعلنت المنصة أيضا عن بعض الشروط والمتطلبات التي يجب توافرها في الأم لكي تحصل علي الخدمة بكل سهوله. وهذه الشروط نوضحها لكم من خلال الأتي:

يجب أن تكون المستفيدة سعوديه الجنسية.

أن تكون قدمت في بريد واصل.

يجب أن تكون الأم متزوجه أو مطلقه أو ارمله.

أن يكون لديها فرد اسره علي الأقل.

خطوات اصدار سجل اسره

بالإضافة ألى ذلك أيضا أعلنت المنصة عن طريقه وكيفيه اصدار سجل الأسرة للأمهات الكترونيا والتي نوضحها لكم عبر الخطوات الأتية: