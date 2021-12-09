إرسال برقية تسديد ديون وقروض ومساعدة مالية وعلاجية للديوان الملكي السعودي

كيفية إرسال برقية للديوان الملكي السعودي لسداد الديون وطلب العلاج 1443 هي عنوان موضوعنا اليوم حيث يعد الديوان الملكي السعودي أكبر الهيئات الحكومية السعودية التي تقدم العديد من الخدمات للمواطنين السعوديين حيث يتقدم المواطن بطلب مساعدة للديوان الملكي لحل مشاكله المادية والحصول على إعانات تساعده في سداد ديونه والحصول على العلاج وتتعدد الخدمات التي يقدمها البنك حيث يقوم المواطن بإرسال برقية رسمية للديوان يطلب فيها العون والمساعدة.

كيفية إرسال برقية للديوان الملكي السعودي لسداد الديون وطلب العلاج 1443

يقوم المواطن السعودية بإرسال برقية رسمية للديوان الملكي لسداد ديونه وطلب العلاج وتتمثل البرقية كالآتي:-

تبدأ البرقية بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم.

ثم يقوم بإرسال التحية على الملك سلمان بن عبد العزيز مالك السعودية وخادم الحرمين الشريفين.

يقوم بكتابة مضمون الطلب الذي يريد الحصول عليه من الديوان الملكي السعودي وهو سداد الديون وطلب العلاج.

وهو سداد الديون وطلب العلاج. ذكر الأسباب التي دفعته لطلب العون من الديوان الملكي.

توضيح عنوان المواطن ورقم الهاتف المحمول الخاص به ثم رقهم الهوية الوطنية الشخصية.

وأخيرًا يقوم بتوجيه جزيل الشكر لخادم الحرمين الشريفين.

إرسال البرقية من خلال البريد الممتاز في المملكة العربية السعودية إلى الديوان الملكي السعودي.

عنوان بريد الديوان الملكي السعودي 1443

نقدم لكم عنوان بريد الديوان الملكي والأرقام الساخنة الخاصة بالديوان الملكي السعودي وتقديم الشكاوى والاستفسار عن أي شيء بخصوص الدعم والإعانات أو كيفية تقديم البرقية كالآتي:-

إرسال رسالة على عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالديوان الملكي السعودي وهو [email protected]

أو يمكنكم إرسال أي استفسارات أو شكاوى على بريد الممتاز السعودي عنوان 12911 – مدينة الرياض – المملكة العربية السعودية – الهدا 7636.

اذا كنت تريد الاتصال على رقم الديوان الملكي الساخن وهو 8004000000.

يمكنك ايضا التواصل مع الديوان الملكي من خارج المملكة العربية السعودية من خلال الاتصال على رقم 920030003.

920022220 رقم المساعدة والدعم الفني ويمكنكم الاتصال من أي خط أرضي أو من أي هاتف محمول.

أنواع البرقيات التي يتم إرسالها إلى الديوان الملكي السعودي