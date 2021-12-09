تسجيل المواليد عبر ابشر الكترونيا ومعرفه شروط ومتطلبات الخدمة وطريقه الوصول إليها بالخطوات

تسجيل المواليد عبر ابشر من اهم الخدمات التي يستخدمه السعوديين والتي تسائل عنها بعض السعوديين في الآونة الأخيرة ومن ضمن أسئلة المنصة الأسبوعية. كما أعلنت عنها منصة ابشر عبر صفحتها الرسمية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي الأخري بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم إطلاق عده خدمات جديده أيضا يمكن الحصول عليها من خلال ابشر والتي تسال عنها العديد من السعوديين عبر مواقع التواصل. والتي من أهمها التعريف بفرد اسره عبر منصة ابشر الكترونيا ومعرفه الشروط والمتطلبات وخطوات الوصول للخدمه. كما تم الإعلان أيضا عن اصدار سجل الأسرة للأمهات عبر ابشر الكترونيا ومعرفه الشروط وخطوات الوصول للخدمه الصحيحة. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمة بالتفصيل ومعرفه اهم شروطها ومتطلباتها التي أعلنت عنها المنصة. كما سوف نقوم بشرح طريقه الوصول للخدمه الكترونيا بالخطوات الصحيحة التي أعلنت عنها المنصة.

تسجيل المواليد عبر ابشر

أعلنت منصة ابشر عن الخدمة والتي تمكن جميع أولياء الأمور بالمملكة من تسجيل حديثي الولادة بطريقه إلكترونية لا تستغرق بضع دقائق. كما أعلنت المنصة أيضا انه لابد من توافر حسابات شخصيه بالمنصة وتكون مسجله ومفعله بالمنصة. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي الكامل بالمملكة العربية السعودية. وتحويل جميع الخدمات الكترونيا يمكن الحصول عليها من خلال الواقع والمنصات الرسمية والتطبيقات المعتمدة من المملكة. ونظرا للتطور التكنولوجي التي وصلت إليه المملكة وتطور وسائل التواصل بين المواطنين.

شروط تسجيل المواليد

كما أعلنت المنصة أيضا عن اهم الشروط والمتطلبات التي يجب توافرها في المستفيد لكي يتم الحصول علي الخدمة بنجاح. وهذه الشروط والمتطلبات نوضحها لكم عبر النقاط الأتية:

يجب إتمام جميع الجراءات التبليغ عن الولادة بالمستشفي.

يتم تسجيل المواليد فقط داخل المملكة السعودية.

تسجيل المواليد يكون في خلال 30 يوم من إتمام التبلغ للولادة.

خطوات تسجيل المواليد

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه تسجيل المواليد عبر ابشر الكترونيا. والتي سوف نقوم بتوضيحها لكم عبر الخطوات الأتية: