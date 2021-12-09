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عمر شويل - جدة تفاصيل صرف دفعة ديسمبر 2021 حساب المواطن الدورة 49، فقد أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الخميس عن إيداع برنامج حساب المواطن لمبلغ 1.9 مليار ريال، فقد تم تخصيص هذا المبلغ لدعم شهر ديسمبر لجميع المستفيدين الذين اكتملت طلباتهم، فقد وصل عدد المستفيدين الذين تتوافر بهم شروط الاستيفاء التي تخص معايير القبول والاستحقاق خلال الدفعة رقم تسعة وأربعين 10.5 مليون مستفيد ومستفيدة وتابع، وبدأ صباح اليوم العديد من المواطنين في الاستعلام عن قيمة المبلغ المالي الذي تم إيداعه في حساب كل شخص، حتي يتم التأكد من وصول الدعم لكل شخص علي حده، وسوف نوضح لكم تفاصيل صرف دفعة ديسمبر 2021 حساب المواطن.

تفاصيل صرف دفعة ديسمبر 2021 حساب المواطن

وصل إجمالي القيمة المدفوعة التي تخص التعويضات من خلال أثر رجعي نظير الدفعة الماضية حوالي 29 مليون ريال، ليصل إجمالي ما تم دفعـه من جانب البرنامـج لجميع المستفيدين منذ بداية انطلاق البرنامج ما يزيد عن 109 مليار ريال، تتضمن 921 مليـون ريال مخصصة كتعويضات عن الدفعـات السابقة.

وقد وضح عبدالله الهاجري مدير عام التواصل الخاص لبرنامج حساب المواطن، بأن هناك حوالي 77% من جميع المستفيدين قد حصلوا علي على الدعم خلال تلك الدفعة، فيما وصل المتوسط الخاص بدعم الأسرة الواحدة حوالي 1060 ريال سعودي، بينما وصل العدد الخاص بأرباب الأسر ما يزيد عن 2 مليون رب أسرة يشملوا نسبة 95% فيما وصل عدد المستفيدين التابعين ما يزيد عن 8.3 مليون مستفيد ومستفيدة، ووصل عدد المستفيدين المستقلين الذين استوفوا الشروط الخاصة بالاستحقاق ما يزيد عن 116 ألف مستفيد ومستفيدة، تشمل 5% من الإجمالي العام للمستفيدين الأساسيين.

هذا وقد أوضح الهاجري بأن النسبة الخاصة بأرباب الأسر قد وصلت الي نسبة 92% ونسبة ربات الأسر فقد وصلت الي 8% ووصلت النسبة الخاصة بالإناث المستقلات حوالي 44% ونسبة الذكـور المستقلون حوالي 56%.

الاستعلام عن الدفعة 49 حساب المواطن

يستطيع جميع المستفيدون من البرنامج الاستعلام عن المبلغ الخاص بالدفعة الجديدة من حساب المواطن للدورة رقم 49، من خلال الدخول علي الموقع التالي حساب المواطن، والدخول الي قسم الاستعلامات المالية والتعرف علي القيمة التي تم إيداعها في الحساب البنكي لكل مستفيد.