نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم حساب المواطن وتفاصيل إيداع 1.9 مليار ريال في شهر ديسمبر للدفعة 49 في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعم حساب المواطن ، منذ قليل بدأ برنامج حساب المواطن -يوم الخميس- في إيداع الدفعة رقم 49 في حسابات المستفيدين الخاصة بشهر ديسمبر، وذلك للمستحقي الدعم الذين اكتملت طلباتهم حيث بلغ عددهم 10.5 مليون مستفيد وقد بلغ إجمالي كل التعويضات التي تم دفعها بأثر رجعي 29 مليون ريال لكي يصبح إجمالي ما تم دفعه منذ أن انطلق البرنامج هو أكثر من 109 مليار ريال سعودي ولمزيد من التفاصيل حول الدفعة الجديدة والدعم بشكل عام فستجدها في السطور القادمة متابعين موقع ثقفني فتابعونا.

دعم حساب المواطن

أكد برنامج حساب المواطن أن البدل يتم صرفه بشكل دوري في يوم 10 من كل شهر ميلادي، أو في اليوم الذي يسبقه أو يليه في حالة أن يوم 10 قد صادف عطلة نهاية الأسبوع، وفي هذه الحالة تم إيداع -اليوم- الخميس في برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال وهي الدعم للدفعة التاسعة والأربعين.

رقم حساب المواطن

وذكر عبد الله الهاجري وهو مدير عام التواصل في برنامج حساب المواطن أن :

77 % من المستفيدين من الدعم حصلوا عليه في هذه الدفعة.كما انه قد وصل متوسط دعم العائلة 1059 ريال. وبلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون أسرة مُشكلين ما نسبته 95% وقد بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد. بينما بلغ عدد المستقلين الذين استوفوا معايير الاستحقاق أكثر من 110 ألف مستفيد. مُشكلين 5% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

كما أشار “الهاجري” لنسبة أرباب الأسر الذي بلغ عددها 92%. أما ربَّات الأسر قد بلغت نسبتهن 8%. كما بلغت نسبة الإناث المستقلات 45%. كما شكل الذكور المستقلون 55%. مشيراً إلى أن 84% من إجمالي المستقلين قد حصلوا على استحقاقهم الكامل. بينما حصل 16% على استحقاق جزئي وأدنى.

التسجيل في حساب المواطن

وبالنسبة للسؤال الشهير بشأن استئناف التسجيل في البرنامج، قالت حساب المواطن تويتر عن خدمة المستفيدين وذلك للرد على استفسارات المواطنين حول تسجيل حساب المواطن حيث قيل انه تم تعليق التسجيل في برنامج حساب المواطن ، وذلك حسب التعديلات التي تقررت على ضوابط دعم البرنامج.

كما أوضح البرنامج أن التسجيل تمت إتاحته منذ انطلاق البرنامج في ديسمبر 2017 وذلك حتى دفعة 28 استحقاق في شهر مارس 2020. وذلك لمن شملهم الدعم وتمت دراستهم جيداً من حيث الأهلية كما يستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدي حالياً كما أضاف البرنامج أنه لا يوجد تاريخ محدد. جدير بالذكر أنه يتم مراجعة ضوابط البرنامج دورياً.

شروط حساب المواطن

أما عن التسجيل في برنامج حساب المواطن فهناك شروط لاستحقاقك الدعم ، فيجب استيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن وهي :

أن يكون المتقدم للدعم سعودي الجنسية ولكن هناك استثناءات. ابن وابنة المواطنة. الزوج أو الزوجة غير حاملي الجنسية السعودية. الأشخاص حاملي بطاقات التنقل.

أن يقيم المتقدم للدعم بشكل دائم داخل المملكة السعودية. بحيث أن يكون المواطن متواجد بشكل دائم وإذا أقام خارج المملكة لا يقيم أكثر من 90 يوماً في مدة الـ12 شهر الماضية.

كذلك من أهم الشروط أيضاً أن لا يتواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون

كما يجب توافق البيانات التي قدمها مع بيانات الجهات المعنية ذات العلاقة.

جدير بالذكر انه تعتمد معايير الاستحقاق على :

إجمالي دخل الأسرة بالإضافة إلى عدد أفرادها وأعمار التابعين لها إن كانت حتى أكبر أو أقل من 18 عام.

خطوات تغيير رقم الآيبان البنكي

قام دعم حساب المواطن بتشديد الأهمية على ضرورة التأكد من صحة بيانات الحساب البنكي ورقم الآيبان. لكي لا يعيق ذلك وصول الدعم للمستفيد. كما أوضح برنامج حساب المواطن آليات وخطوات تغيير الآيبان البنكي عن طريق حساب المستفيد في برنامج حساب المواطن لكي يستفيد من الدعم.

وفي النهاية نتمنى أن تكون مقالتنا عن دعم حساب المواطن و برنامج حساب المواطن قد نالت إعجابكم ودمتم بالصحة والعافية.