التقديم في منصة إحكام ehkaam لتملك العقارات إلكترونيًا

التقديم في منصة إحكام ehkaam، حيث تعتبر منصة إحكام احدي المنصات الإلكترونية الهامة بالمملكة العربية السعودية، وتتولي المنصة توفير كافة الخدمات المتعلقة بتملك العقارات، حيث يمكن من خلال المنصة إعادة النظر في الطلبات التي يتم تقديمها والتي تخص تملك العقارات، وتتّبع المنصة الكثير من الإجراءات ذات الطابع التنظيمي والإداري وكذلك الفني، والتي تعمل بشكل عام الي دعم لجان النظر في جميع الطلبات الخاصة بتملك العقارات، علاوة علي ذلك تولي الكثير من المهام المتعلقة بمجال العقارات داخل المملكة مثل النظر في الطلبات التي تخص التملك، أو الطلبات الخاصة بالتعدي على الصك الخاص بالتملك، وغيرها من الخدمات الإلكترونية الهامة، وسوف نوضح لكم طريقة التقديم في منصة إحكام ehkaam.

شروط منصة إحكام ehkaam

يستطيع جميع المواطنين التقديم في منصة إحكام من أجل تملك العقارات في المملكة العربية السعودية، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

يشترط أن يكون كل متقدم للمنصة بالطلب الخاص به خلال سنة هجرية وحيدة من العام الذي تم فيه افتتاح المنصة.

يجب أن لا يكون قد سبق للمتقدم بأن يكون قد تعرض للحكم عليه بحكم قضائي قد وصل للصفة النهائية.

يجب أن يكون الشخص الراغب في التسجيل في منصة إحكام سعودي الجنسية فقط.

خلال التقديم في المنصة يجب أن لا يكون العقار الخاص بكل شخص من بين العقارات التي تعتبر من بين العقارات التي لا يمكن أن يكون بها اكتساب للملكية بطريقة شرعية، أو من بين العقارات التي تخالف التعليمات الخاصة بالحكومة السعودية.

كيف أقدم في منصة إحكام لتملك العقارات؟

يمكن التقديم في منصة إحكام لتملك العقارات بداخل المملكة العربية السعودية، وتستقبل المنصة الطلبات الخاصة بالتقديم لجميع المواطنين من خلال تلك الخطوات: