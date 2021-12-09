نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم في منصة إحكام ehkaam لتملك العقارات إلكترونيًا في المقال التالي
التقديم في منصة إحكام ehkaam، حيث تعتبر منصة إحكام احدي المنصات الإلكترونية الهامة بالمملكة العربية السعودية، وتتولي المنصة توفير كافة الخدمات المتعلقة بتملك العقارات، حيث يمكن من خلال المنصة إعادة النظر في الطلبات التي يتم تقديمها والتي تخص تملك العقارات، وتتّبع المنصة الكثير من الإجراءات ذات الطابع التنظيمي والإداري وكذلك الفني، والتي تعمل بشكل عام الي دعم لجان النظر في جميع الطلبات الخاصة بتملك العقارات، علاوة علي ذلك تولي الكثير من المهام المتعلقة بمجال العقارات داخل المملكة مثل النظر في الطلبات التي تخص التملك، أو الطلبات الخاصة بالتعدي على الصك الخاص بالتملك، وغيرها من الخدمات الإلكترونية الهامة، وسوف نوضح لكم طريقة التقديم في منصة إحكام ehkaam.
شروط منصة إحكام ehkaam
يستطيع جميع المواطنين التقديم في منصة إحكام من أجل تملك العقارات في المملكة العربية السعودية، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:
- يشترط أن يكون كل متقدم للمنصة بالطلب الخاص به خلال سنة هجرية وحيدة من العام الذي تم فيه افتتاح المنصة.
- يجب أن لا يكون قد سبق للمتقدم بأن يكون قد تعرض للحكم عليه بحكم قضائي قد وصل للصفة النهائية.
- يجب أن يكون الشخص الراغب في التسجيل في منصة إحكام سعودي الجنسية فقط.
- خلال التقديم في المنصة يجب أن لا يكون العقار الخاص بكل شخص من بين العقارات التي تعتبر من بين العقارات التي لا يمكن أن يكون بها اكتساب للملكية بطريقة شرعية، أو من بين العقارات التي تخالف التعليمات الخاصة بالحكومة السعودية.
كيف أقدم في منصة إحكام لتملك العقارات؟
يمكن التقديم في منصة إحكام لتملك العقارات بداخل المملكة العربية السعودية، وتستقبل المنصة الطلبات الخاصة بالتقديم لجميع المواطنين من خلال تلك الخطوات:
- الدخول مباشرة الي منصة التقديم التالية/ منصة إحكام.
- يتم الضغط علي تبويب “إنشاء حساب جديد” في حالة عدم وجود حساب مُسجل من قبل، أو الدخول من خلال بيانات الدخول عند وجود حساب مُسجل من قبل.
- ثم الضغط علي التقديم في المنصة كمستفيد جديد.
- يجب تسجيل البيانات الشخصية الأساسية مثل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الجوال والبريد الإلكتروني وعدد من البيانات الأخري.
- يتطلب التسجيل القيام برفع كافة المستندات التي تطلبها المنصة.
- ثم الضغط علي تقديم الطلب.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التقديم في منصة إحكام ehkaam لتملك العقارات إلكترونيًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.