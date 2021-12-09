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عمر شويل - جدة من يريد التعامل مع مصرف الراجحي يبحث عن شروط إعادة التمويل بنك الراجحي الجديد 2021- 1443، حيث يعطي بنك الراجحي لعملائه تمويل يساعدهم على سد احتياجاتهم، وتلبية متطلباتهم، وتحقيق أحلامهم المستقبلية، وفي الآونة الأخيرة قام بنك الراجحي بتوفير خدمة إعادة التمويل، وهي تتمثل في إعطاء تمويل آخر لمن يمتلكون تمويل شخصي في الوقت الحالي، وهو تمويل إضافي يُمكن المستفيدين من الحصول على مبالغ مرتفعة، ويتم سداد أقساط التمويل الإضافي بالإضافة إلى الأقساط الخاصة بالتمويل الحالي، كما وضع المصرف حاسبة إعادة تمويل الراجحي لمعرفة ما يتم سداده من العميل وفق البيانات المدخلة.

إعادة التمويل من بنك الراجحي

إن إعادة تمويل الراجحي الجديد يُعد دعم إضافي يتم إعطاءه للمستفيد لسد احتياجاته الشخصية، فالهدف الأساسي من تمويل الراجحي هو مساعدة الأسر محدودة الدخل، ويتم سداد قيمة التمويل الإضافي عند سداد حوالي 25% من قيمة التمويل الحالي، وحين تنتهي أقساط القسط الحالي يبدأ بنك الراجحي في خصم المبالغ المتعلقة ببرنامج إعادة التمويل، كما يجب من أسباب رفض التمويل الشخصي، حتى تستطيع الاستفادة من عروض الراجحي التمويلية.

شروط إعادة التمويل بنك الراجحي 1443 وطريقة حساب القرض الشخصي

شروط إعادة التمويل بنك الراجحي

توجد بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول على عرض تمويل إضافي بنك الراجحي بكل سهولة ويسر، وهذه الشروط هي:

يتم التمويل الإضافي لمن لديهم تمويل شخصي في الوقت الحالي من بنك الراجحي.

ويكون الحصول على التمويل بعد سداد ربع قسط التمويل الحالي.

ثم إعادة التمويل الإضافي بقيمة حوالي 25% من قيمة التمويل الحالي.-

تتساوى نسبة الربح الثابت من إعادة التمويل مع النسبة الخاصة بالتمويل الحالي إلا في حالة قيام المستفيد بتغيير المرتب.

مميزات التمويل الشخصي مصرف الراجحي

يتوافق التمويل مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يمنحك التمويل الشخصي الحصول على مبلغ معين من التمويل كحد أقصى.

ولا يشترط السداد المبكر، ويتم رفع الأرباح في حالة حدوث ذلك.

يتم السرعة في إعطاء التمويل للمستفيد، وذلك خلال مدة لا تزيد عن نصف ساعة فقط.

يمكن دفع أقساط المبلغ خلال خمس سنوات.

تمويل الراجحي الجديد 1443

يمكنكم الدخول على التمويل الشخصي الوطني، من موقع مصرف الراجحي، والذي تجده به تفاصيل التمويل، وكيفية التقديم عليه، وكذلك حاسبة اعادة التمويل لمعرفة قيمة القرض الشخصي المناسب لحالتك المالية والتزاماتك.