نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز مباراة كأس مارادونا بين فريقي برشلونة و بوكاجونيورز في موسم الرياض في المقال التالي
حجز مباراة كأس مارادونا بين فريقي برشلونة و بوكاجونيورز في موسم الرياض من الأمور التي يبحث عنها الكثيرين من محبي وعشاق الساحرة المستديرة. تخليدًا لذكرى الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا. سوف تقام المباراة يوم الثلاثاء القادم الموافق 14 ديسمبر 2021 في تمام الساعة الثامنة ويبدأ سعر التذكرة من 65 ريال.
حجز مباراة كأس مارادونا بين فريقي برشلونة و بوكاجونيورز
يمكن حجز مباراة كأس مارادونا في موسم الرياض بالخطوات الآتية:
- الولوج لموقع موسم الرياض.
- ثم النقر على فاعلية كأس مارادونا.
- قراءة التعليمات والشروط ثم النقر على احجز الآن.
- ثم تحديد عدد التذاكر ودفع مقابل التذاكر بالمحفظة الإلكترونية
- ثم النقر على الانتهاء للتأكيد.
أسعار تذاكر كأس مارادونا
تبدأ التذاكر من 65 ريال على النحو الآتي:
- A قيمة 130 ريال.
- B قيمة 120 ريال.
- C سعر 65 ريال
- D سعر 73 ريال
- E سعر 100 ريال
- F سعر 130 ريال
- G سعر 250 ريال
- H سعر 130 ريال.
- I سعر 100 ريال
- J سعر 73 ريال
- K سعر 65 ريال
- L سعر 100 ريال
- M سعر 130 ريال
- الفئات الأعلى من 1100 ريال و1250 ريال و800 ريال و2500 ريال و7000 ريال و12.000 ريال.
شروط الدخول لمباراة كأس ماردوانا
- يمنع من دخول الأطفال تحت 5 سنوات
- التذاكر غير قابلة للاسترجاع أو الاستبدال أو التبديل.
- بشراء التذكرة لابد من الامتثال لكافة الشروط والأحكام وفي حالة إلغاء الفاعلية يتم إعادة قيمة التذكرة كرصيد بالمحفظة الإلكترونية للعميل لدى مزود الخدمة.
- لابد من الحصول على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد في المملكة ويكتب في توكلنا محصن للدخول
- لابد من الحضور للفاعلية باكرًا ويحق للجهة المنظمة عدم دخول المتأخرين
- يتم تفتيش حاملي التذاكر ومصادرة المواد المحظورة
- تشمل الأسعار ضريبة القيمة المضافة
- يمنع من دخول كاميرات التصوير الفوتوغرافي الاحترافية.
- الجهة المنظمة غير مسئولة عن الإصابات الجسدية أو الوفاة أو الأمراض ويمنع باتا من بيع التذكرة لأي سبب.
- وللجهة المنظمة الحق بإخراج من يصدر عنه أي تصرف غير لائق ويوافق حامل التذكرة على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة التي تنشر على شبكة الأنترنت.
- غير مسموح بالمأكولات والمشروبات وفقًا للإجراءات الاحترازية.
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