حجز مباراة كأس مارادونا بين فريقي برشلونة و بوكاجونيورز في موسم الرياض من الأمور التي يبحث عنها الكثيرين من محبي وعشاق الساحرة المستديرة. تخليدًا لذكرى الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا. سوف تقام المباراة يوم الثلاثاء القادم الموافق 14 ديسمبر 2021 في تمام الساعة الثامنة ويبدأ سعر التذكرة من 65 ريال.

حجز مباراة كأس مارادونا بين فريقي برشلونة و بوكاجونيورز

يمكن حجز مباراة كأس مارادونا في موسم الرياض بالخطوات الآتية:

الولوج لموقع موسم الرياض.

ثم النقر على فاعلية كأس مارادونا.

قراءة التعليمات والشروط ثم النقر على احجز الآن.

ثم تحديد عدد التذاكر ودفع مقابل التذاكر بالمحفظة الإلكترونية

ثم النقر على الانتهاء للتأكيد.

أسعار تذاكر كأس مارادونا

تبدأ التذاكر من 65 ريال على النحو الآتي:

A قيمة 130 ريال.

B قيمة 120 ريال.

C سعر 65 ريال

D سعر 73 ريال

E سعر 100 ريال

F سعر 130 ريال

G سعر 250 ريال

H سعر 130 ريال.

I سعر 100 ريال

J سعر 73 ريال

K سعر 65 ريال

L سعر 100 ريال

M سعر 130 ريال

الفئات الأعلى من 1100 ريال و1250 ريال و800 ريال و2500 ريال و7000 ريال و12.000 ريال.

شروط الدخول لمباراة كأس ماردوانا