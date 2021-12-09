سيارة أحلامك بدون كفيل وبدون شرط اعتماد جهة العمل وبهامش ربح تنافسي

سيارة أحلامك بدون كفيل ، برنامج تمويل السيارات المصمم ليكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية ، يعتبر واحد من أهم البرامج التمويلية الميسرة ، التي تخدم احتياجات العملاء لشراء سيارة الأحلام ، بأسهل الشروط والمتطلبات وبهامش ربح تنافسي ، كما يوفر هذا البرنامج التمويلي الفرصة للعملاء لتقسيط مبلغ التمويل ، من خلال أقساط شهرية ميسرة ومجدولة ، تتناسب مع الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب وتتلائم مع جميع إلتزماته المالية.

سيارة أحلامك بدون كفيل وبدون شرط اعتماد جهة العمل

تمويل فورى بدون كفيل وبدون شرط اعتماد جهة العمل ، والذي من شأنه تلبية احتياجات العملاء لشراء سيارة الأحلام التي يرغب بها ، يعتبر واحد من أهم المنتجات التمويلية التي تقدمها شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، كما توفر الشركة هذا المنتج بهامش ربح تنافسي ، بالإضافة إلى خيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، والتي تسمح للعميل تقسيط مبلغ التمويل علي أطول مدة سداد ، من خلال دفعات ميسرة ومجدولة تناسب جميع العملاء.

مزايا تمويل السيارات من شركة اليسر للإجارة والتمويل

تمويل السيارات المتاح لدي شركة اليسر للإجارة والتمويل تم تصميمه ليكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.

منتج بمبالغ مالية كبيرة والتي يمكن أن تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي.

لا يحتاج الشخص المتقدم بالطلب إلي وجود كفيل أو ضامن ، للاستفادة من هذا البرنامج التمويلي.

تمويل السيارات من شركة اليسر بهامش ربح تنافسي.

لا يشترط أن يكون العميل يعمل لدى جهة معتمدة لدى شركة اليسر ، للاستفادة من تمويل السيارات بدون كفيل المتاح لدي الشركة.

يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل حتي 60 شهر.

الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الشراء التي يرغب بها ، من خلال شبكة واسعة من الوكلات والمعارض علي مستوى المملكة العربية السعودية.

توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل للعملاء من خلال هذا البرنامج التمويلي ، إمكانية تمويل السيارات المستعملة أيضاً.

المواطن السعودي والمواطن المقيم يمكنهم التقدم بطلب للاستفادة من برنامج تمويل السيارات من شركة اليسر.

المتطلبات الأساسية لاستكمال طلب تمويل السيارات بدون كفيل من شركة اليسر