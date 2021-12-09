فتح حساب جديد في البريد السعودي الطريقة بالتفصيل

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عمر شويل - جدة فتح حساب جديد في البريد السعودي ؛ هناك العديد من التساؤلات التي يرغب مجموعة من المواطنين في المملكة العربية السعودية والمقيمين بها مثل طريقة فتح حساب في البريد السعودي، وقد قام مكتب البريد السعودي بإطلاق خدمة من أهم الخِدْمَات التي يحتاج إليها المواطن السعودي وتساعده كثيراً وهي خدمة البريد السعودي الإلكتروني لتمكين المواطن من الاشتراك في خِدْمَات البريد من خلال الإنترنت، وفيما يلي سوف نقوم بتوضيح طريقة فتح حساب في البريد داخل المملكة

فتح حساب جديد في البريد السعودي

يعتبر البريد السعودي أو كما يطلق عليه الآن “سبل” من المؤسسات الحكومية الهامة في قطاع وزارة الاتصالات السعودية وهي الأساس في تقنية المعلومات، حيث قامت المملكة العربية السُّعُودية بتأسيسه في منذ عام (1926) ميلادية وتعمل هذه المؤسسة البريدية على تقديم العديد من الخدمات اللوجستية البريدية المختلفة ودائماً تعتمد على تقديم خِدْمَات طموحه وتطوير في معاملاتها، وتتمثل خطوات تسجيل حساب جديد في البريد السعودي فيما يلي:

الذهاب إلي الموقع الإلكتروني الرسمي للبريد السعودي

اختيار أيقونة ( تسجيل أفراد ) والنقر عليها.

القيام بالضغط على أيقونة (نوع المستخدم) وافد أو مقيم.

تسجيل رَقَم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بصاحب الطلب.

إدخال تاريخ الميلاد الخاص بالمواطن بالتقويمين الهجري والميلادي.

الضغط على أيقونة تأكيد صحة البيانات

يقوم صاحب الطلب بمتابعة عملية التسجيل حتى تتم صحيحة.

مميزات التسجيل في البريد السعودي

تعتبر عملية التسجيل في خدمة العنوان الوطني من أهم الخدمات التي يريدها ويبحث عنها المواطنين أو الأشخاص المقيمة داخل المملكة وفي حالة التسجيل يصبح المواطن يمتلك عنوان إلكتروني يرتبط بمحل سكنه ويكون مسجل به بعض المعلومات منها (الرمز البريدي الخاص به، و اسم الشارع و اسم الحي، والمدينة المقيم بها، ورقم المبني).

كما يوجد عدد من الأوراق والمستندات المهمة المطلوبة التي قامت الحكومة السعودية بطلبها لكل من يريد التسجيل في البريد السعودي حيث يجب أن تكون متوفرة عند الشخص الذي يريد التسجيل في البريد وهي:

إحضار صوره من بطاقة الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بصاحب الطلب.

رَقَم الإقامة الخاص به إن وجد.

رَقَم المبني ويجب أن يكون مكون من أربعة أرقام.

اسم الحي أو الشارع الذي يقطن فيه صاحب الطلب.

إضافة رقم الجوال خاص به

واصل البريد السعودي

واصل هي بعد حصول العميل على عنوان وطني خاص به وترتبط هذه المدينة (واصل) بعنوانك الوطني وتمكن المواطن من منحه عنوان أمريكي أو بريطاني يمكن للمواطن أن يقوم بشراء كل ما يحب من خلال المواقع الإلكترونية في حالة قيامك بشراء أي شحنات يتم إرسالها لك على عنوانك الوطني الذي قام بتسجيله ويتم اشتراكك في هذه الخدمة برسوم مالية رمزيه مخفضة وهذه الخدمة مقدمه من خلال مكتب البريد السعودي

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السُّعُودية تسعي إلي تحويل كافة الخدمات المتواجدة بها إلي الشكل الإلكتروني، حيث أن هذه الطريقة وهي التعامل من خلال شبكة الإنترنت أصبحت الأفضل في العالم فهي موفرة للوقت والمجهود بشكل كبير كما أنها تحافظ علي صحة المواطنين لمن انتشار أي عدوي أو مرض بين المواطنين وجميع من يتواجد في المملكة.