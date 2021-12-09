30 ألف ريال بدون كفيل للمواطنين والمقيمين ولا يوجد رسوم إدارية

هناك بعض القروض والمبالغ المالية التي يمكن للمقيمين والسعوديين الحصول عليها بموافقة فورية، حتى يستطيع مواصلة مسيرة الحياة والحصول على جميع الأشياء التي يريدها، من خلال أحدى شركات التمويل الموثقة داخل المملكة عبر مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك بضمان أمان أكثر وراحة للعملاء، كما أن بعض تلك الشركات قامت بتقديم خدمات مجانية للمواطنين السعوديين وللمقيمين الغير سعوديين، ومن أهم تلك الخدمات هي خدمة السداد أون لاين لتوفير الوقت والجهد للعملاء من التوجه إلى الفرع لسداد القسط الشهري، ولك أن تقم بالسداد على أقساط مقسطة شهرياً.

30 ألف ريال بدون كفيل

شركة اليسر تتيح لك امتلاك تمويل بدون كفيل لمبلغ مالي يصل حتى 30 ألف ريال، تمويل السلع الاستهلاكية، مع عدة مميزات أخرى هامة، من أهمها أن التمويل بدون رسوم إدارية فهو مبلغ التمويل سوف تحصل عليه، شروط التمويل الأصغر بمبلغ 30 ألف ريال، وأول قسط بعد مرور شهرين، وبدون شرط للجهات المعتمدة، كما أن هناك فترة سداد تمتد لمدة ثلاث سنوات، ويمكنك أن تحصل على المبلغ التمويلي الذي يبدأ من 5000 ريال وحتى 30 ألف ريال، وتختار المبلغ الذي تريده وفترة السداد المناسبة لك، كما أن القسط الشهري يبدأ من 500 ريال وأقل من ذلك وفق المبلغ التمويلي، وكل هذا من خلال أفضل شركات التمويل داخل المملكة العربية السعودية والمتاحة للمقيمين والمواطنين.

كيفية السداد أون لاين

لك حرية الاختيار في السداد للأقساط الشهرية، الرقم المجاني لشركة اليسر، وذلك من خلال خدمة السداد أون لاين عن طريق الصراف الإلي أو الموقع الإلكتروني، أو الهاتف المصرفي، وذلك يتم باستخدام خطوات بسيطة، فمن خلال رمز اليسر لسداد القسط الشهري وهو 024 سيتم تسهيل الأمر عليك، فقط قم بالاتصال بخدمة عملاء شركة اليسر المجاني على الرقم 8001160711 لتحصل على رقم الحساب الخاص بك، بعد ذلك قم بالدخول على خدمة السداد واختيارها من القائمة، وأدخل الرمز 024، ومنها رقم حسابك، ثم كتابة المبلغ، والتأكيد على ذلك وسوف تصلك رسالة بالخدمة، كما يمكنك أيضاً أن تقم بسداد جزء من المبلغ والجزء الثاني بعد ذلك خلال الشهر، لراحة أكثر وأمان في نقل أموالك.

شروط الحصول على التمويل الأصغر

يجب على المتقدم لطلب التمويل أن يكون العمر لا يقل عن 22 عاما ولا يزيد عن 60 عاما، أما المتقاعدين فوفق الراتب التقاعدي وسن التقاعد، ويجب أن يكون الراتب الشهري للمقيم أو المواطن لا يقل عن 5000 ريال شهرياً، والخدمة بجهة العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر للجميع، مع تقديم كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر، مع تقديم للهوية الوطنية وصورة منها طبق الأصل أو صورة طبق الأصل للمقيم، والعنوان الوطني، وتعريف بالراتب، والتقديم على طلب التمويل يكون من خلال شركة اليسر إلكترونيا، وإذا كان هذا التمويل ليس مناسب لك فيمكنك التوجه إلى شركة اليسر واختيار أفضل العروض التمويلية المتاحة من تمويل شخصي أو تمويل تأجيري للسيارات.