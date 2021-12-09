بأقل راتب 1900 ريال أستلم تمويل سريع بدون موافقة الكفيل وبلا تحويل الراتب الآن

يمكن في الوقت الراهن بالسعودية أستلم تمويل سريع بدون كفيل يصل إلى 50,000 ريال عبر شركة إمكان للتمويل حيث وفرت الشركة كافة المزايا التمويلية التي يبحث عنها كافة العملاء السعوديين في المملكة الآن وقد وفرت تلك المزايا لخدمة جميع المواطنين طبقاً للرؤية المستقبلية بالسعودية لعام 2030م ويتم الحصول على التمويل بعد تطبيق كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على التمويل الميسر بدون كفيل ولا تحويل للراتب الشهري لدى تمويل إمكان المقدم من مصرف الراجحي بالمملكة ويمتاز التمويل بفترة سداد ميسرة بالتقسيط لمدة سنتين وأقل فترة أربعة وعشرون شهر فقط لا غير بموافقة شركة إمكان للتمويل التي قد أثبتت نجاح هائل في المرحلة السابقة في المملكة العربية السعودية.

شروط الحصول على تمويل إمكان الراجحي بالمملكة

يحتاج التمويل الآن توفير كل المستندات والأوراق المطلوبة مع الشروط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل عبر الشركة ومن أهم الشروط الواجبة للحصول على أفضل تمويل ميسر بالشركة توفير تقرير سمة مه توفير دخل ثابت شهري يبدأ من 1900 ريال يعتبر هو أقل راتب شهري يمكن من خلاله الحصول على تمويل وسوف نوضح لكم كافة الشروط والضوابط المطلوبة كالتالي:

يشترط التمويل الميسر النقدي لدى شركة إمكان توفير سمة وعدم التعثر فيه مع حساب لدى بنك الراجحي السعودي بالمملكة.

توفير دخل من 1900 ريال سعودي لكل المتقاعدين بالمملكة أما الدخل الشهري الثابت المطلوب من الموظفين السعوديين يبدأ من 2000 ريال سعودي فقط لا غير لدى شركة إمكان للتمويل.

كذلك توفير مدة عمل ستة أشهر لكل العملاء السعوديين الذي يعملون بالقطاع الخاص فقط لا غير.

متاح لجميع السعوديين العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع شبة حكومي في السعودية.

مميزات الحصول على تمويل نقدي لدى شركة إمكان