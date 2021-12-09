نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة فتح حساب في البنك الأهلي التجاري للمقيمين ومميزاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة فتح حساب في البنك الأهلي في المملكة العربية السعودية يعد من أوائل البنوك السعودية العامة، وقد تم تأسيسه في عام 1953، وفي الوقت الراهن يعتبر هذا المصرف من أضخم البنوك في الوطن العربي عامة وفى المملكة خاصة، ويخدم كافة المواطنين والمقيمين في المملكة، كما انه من اكبر البنوك التي ساهمت في زيادة الاستثمار داخل دولة السعودية، وذلك نتيجة لما يقدمه المصرف من خدمات بنكية و برامج تمويل تناسب كافة الفئات داخل المملكة، كما يمكن التعرف علي شروط التمويل الشخصي قصير الأجل من البنك الأهلي التجاري بالمملكة وأهم مزاياه.

طريقة فتح حساب في البنك الأهلي للمقيم

يسمح البنك الأهلي للمقيمين بإنشاء حساب بنكى بدون شروط معقدة وبتسهيلات متنوعة، ولكي يتمكن المقيم من ذلك عليه بتباع الخطوات التالية :

يجب علي المتقدم لفتح حساب تقديم جميع الأوراق المطلوبة . عليك تقديم نسخة من جواز السفر ونسخة من البطاقة الشخصية . يلزم على المتقدم أن تكون كافة الأوراق المقدمة سارية . فيما يخص القصر المقيمين يلزم تقديم شهادة ميلاد الرقم القومي لهم . يلزم لفتح حساب جاري للقصر تقديم قرار الوصاية عليهم .

مميزات فتح الحساب الجاري للمقيمين

فتح حسابات خاصة وهى من أولى مميزات التي يقدمها البنك الأهلي للمقيمين،حيث انه يسمح بفتح حساب للأفراد وللأشخاص الاعتبارية . ومن ضمن المميزات التي يسمح بها البنك الأهلي للمقيمين انه يمكن لصحاب الحساب استخدام دفتر الشيكات لكي تنظم معاملاتك بالحساب . يمكن للمقيم بما انه عميل بنكى إصدار بطاقة الخصم المباشر والتي تستخدم للشراء والسحب . يتيح البنك الأهلي التجاري السعودي بفتح حساب مشترك باسم أكثر من شخص معًا . ومن أهم المميزات البنك أن الحساب الذي يكون بالعملة الأجنبية ستكون ذات عائد أكبر ويضاف لحساب كل سنة .

خطوات فتح الحساب في البنك الأهلي

أن يقوم العميل بالدخول إلي موقع البنك الأهلي التجاري. ثم الضغط على زر افتح حسابك. قم بإدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد ورقم الجوال. ثم الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بفتح حساب في البنك الأهلي. سيصلك بعد ذلك رسالة على الجوال قم بإدخالها. سوف يظهر لك بعض البيانات مثل بيانات الدخل والعنوان وبعض البيانات المالية. قم بدخال جميع البيانات بطريقة صحيحة. بعد إنهاء أدخال البيانات سوف يظهر لك رقم حسابك البنكي ورقم الايبان الدولي. اخر خطوة هي الذهاب إلى احد أجهزة الخدمة الذاتية بالفروع لاستخراج بطاقة الصراف الخاصة بالبنك الأهلي التجاري السعودي .

الأوراق المطلوبة لفتح حساب في البنك الأهلي للمقيمين

يجب على المقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية تقديم مجموعة من الأوراق الرسمية لإتمام عملية فتح حساب لدى البنك، وتتمثل الأوراق المطلوبة لفتح حساب في البنك الأهلي للمقيمين فيم يلي:

تقديم من البطاقة الشخصية. ثم إرفاق قرار الوصاية للقصر المقيمين في المملكة. تقديم جواز السفر ساري المفعول بالمقيم في أراضي المملكة العربية السعودية ويجب أن يكون فعّال. ثم إرفاق نسخة من جواز السفر للاطلاع على تفاصيل الشخصية. تقديم شهادة الميلاد والرقم القومي الخاص بالقصر المقيمين في المملكة. إرفاق أوراق الإقامة وما يثبت مكان الإقامة بشرط سريان مفعولها.

البنك الأهلي التجاري في السعودية

يعتبر البنك الأهلي من اكبر البنوك في المملكة، وقد سعى ليزداد توسعا في فروعة حتي يخدم الكثير من العملاء الذين يصل عددهم إلى حوالى 3.3 مليون عميل، وقد أصبح عدد الفروع المخصصة للمصرفية الإسلامية إلى 512 فرع، ويقوم البنك بتشغيل ما لا يقل عن 2000 ماكينة صراف ألى و حوالى 12.806 منفذ بيع، وقدم البنك الأهلي عدد لا يستهان بها من الحلول والبدائل المصرفية، كما أنه أول من قدم صناديق الاستثمار .