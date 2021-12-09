كيفية فتح حساب بريدي داخل المملكة العربية السعودية ومزايا التقديم

تطرح مجموعة من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عددًا من الاستفسارات، بما في ذلك كيفية فتح حساب مع البريد السعودي، فقد أطلق البريد السعودي واحدة من أكثر الخدمات الحيوية التي يحتاجها المواطن السعودي والتي يمكنه المساهمة فيها أكثر من ذلك بكثير، وهي خدمة البريد الإلكتروني السعودي التي تتيح للمواطنين الاشتراك في الخدمات البريدية عبر الإنترنت، وفيما يلي سنشرح كيفية فتح حساب بريدي داخل المملكة.

إنشاء حساب جديد مع البريد السعودي

يعتبر البريد السعودي أو “السبيل” كما يُعرف الآن من أهم المؤسسات الحكومية في قطاع وزارة الاتصالات السعودية، التي تشكل أساس تقنية المعلومات بعد JC، تم إنشاء المملكة العربية السعودية في عام 1926 تقدم المؤسسة البريدية مجموعة واسعة من الخدمات اللوجستية البريدية وهي تعتمد دائمًا على تقديم خدمات طموحة وسير معاملاتها وفيما يلي خطوات إنشاء حساب جديد مع البريد السعودي:

قم بزيارة الموقع الرسمي لـبريد السعودي.

اختر الأيقونة (تسجيل أفراد) واضغط عليها.

اختيار وافد أو مقيم بالضغط على أيقونة (نوع المستخدم).

قم بتدوين رقم الهوية الوطنية لمقدم الطلب.

اكتب تاريخ ميلاد المواطن في التقويمين الهجري والميلادي.

للتحقق من صحة البيانات الخاصة بك ، انقر فوق رمز التحقق من صحة البيانات.

سيراقب مقدم الطلب عملية التسجيل حتى اكتمالها.

مزايا التقديم على البريد السعودي

يعتبر إجراء التسجيل في خدمة العنوان الوطني الذي يعتبر من أهم الخدمات التي يرغب فيها ويبحث عنها المواطنون والمقيمون في المملكة (المدينة التي يقيمون فيها ورقم المبنى)، هناك أيضًا عدد من الأوراق والوثائق المهمة التي طلبتها الحكومة السعودية من كل الراغبين في التسجيل في مكتب البريد السعودي ، والتي يجب أن تكون متاحة للشخص الذي يرغب في التسجيل في مكتب البريد وهي:

الحصول على نسخة من البطاقة الوطنية لمقدم الطلب إن أمكن، رقم هاتف منزله.

يجب أن يتكون رقم المبنى من أربعة أرقام.

كتابة اسم الحي أو اسم الشارع الذي يقيم به الطالب.

اضافة رقم جواله

البريد السعودي واصل

وصل “واصل” بمجرد حصول العميل على العنوان الوطني الخاص به، وتكون هذه المدينة (واصل) مرتبطة بهذا العنوان، ويمكن للمواطن تقديم عنوان أمريكي أو بريطاني سوف تشترك في هذه الخدمة بتكاليف مالية مخفضة اسميًا إذا قمت بالتسجيل. يقدم مكتب البريد السعودي هذه الخدمة.