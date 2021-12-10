نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وخطوات حجز تذاكر معرض جدة الدولي للسيارات 2021 في المقال التالي
طريقة حجز تذاكر معرض جدة الدولي للسيارات 2021 ، حيث إن هناك العديد من محبي وعشاق السيارات فى المملكة يرغبون فى شراء التذاكر وحضور المعرض الذى يضم مجموعة كبيرة من السيارات الحديثة وعالية التكنولوجيا فى المملكة، حيث إن فى كل عام يضم هذا المعرض مجموعة كبيرة من السيارات الحديثة فى السوق السعودي وتستعرض كل شركة قوتها لأن تظهر مدى التطور فى هذا المجال.
معرض جدة الدولي للسيارات 2021
يعتبر هذا المعرض هو واحد من المعارض الحديثة التى تخص السيارات العالمية ويتم إقامة هذا المعرض فى كل عام فى مدينة جدة بالمملكة، ويتم تنظيم هذا المعرض من قبل الكثير من شركات السيارات فى العالم، مثل شركة مرسيدس وليكزس التى تقدم العديد من الموديلات الحديثة فى هذا المعرض، ويتم إقامة هذا المعرض يومياً فى الفترة بين 6 حتى 10 ديسمبر الجاري.
أنواع السيارات فى معرض جدة
يتم إطلاق فى المعرض مجموعة من السيارات الحديثة التى تطلقها شركات السيارات العالمية والتى تكون فى أول مرة فى المملكة، ويمكن حجز الشراء من خلال المعرض أيضاً وتجربة القيادة لبعض السيارات، ومن هذه السيارات :-
- لكزس LC 500
- سيارة تويوتا لاندكروزر GR Sport
- هافال دراجو
- أورا ES11 2022
- شانجان UNI-K
- هونشي L5
- هونشي E-HS9
- انفينيتي QX55
- انفينيتي QX60
- GAC امبو
- شانجان CS35
- شيفروليه جروف
- شفروليه بولت
- لكزس LFA
- لكزس F Sport
- تويوتا LQ
- تويوتا رايز
- كاديلاك CT4 و CT5
- شانجان UNI-T
- دونغفنغ AX7
حجز تذاكر معرض جدة الدولي للسيارات 2021
يمكن القيام بعملية حجز التذاكر عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة حيث إن تلك الخطوات تتلخص فى مجموعة السطور التالية:-
- زيارة موقع حجز التذاكر الرسمي على شبكة الأنترنت.
- كتابة الأسم الأول ثم الأسم الأخير.
- إدخال عنوان البريد الإلكتروني فى المكان المخصص له.
- تكتب المسمي الوظيفي.
- تكتب علاقتك بمجال السيارات ورياضة السيارات.
- تقوم بكتابة أسم الشركة.
- الدولة.
- بعد ذلك تقوم بتحديد نوع التذكرة.
- سداد الرسوم المستحقة.
- الضغط على زر الإقامة.
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