رابط وخطوات حجز تذاكر معرض جدة الدولي للسيارات 2021

طريقة حجز تذاكر معرض جدة الدولي للسيارات 2021 ، حيث إن هناك العديد من محبي وعشاق السيارات فى المملكة يرغبون فى شراء التذاكر وحضور المعرض الذى يضم مجموعة كبيرة من السيارات الحديثة وعالية التكنولوجيا فى المملكة، حيث إن فى كل عام يضم هذا المعرض مجموعة كبيرة من السيارات الحديثة فى السوق السعودي وتستعرض كل شركة قوتها لأن تظهر مدى التطور فى هذا المجال.

معرض جدة الدولي للسيارات 2021

يعتبر هذا المعرض هو واحد من المعارض الحديثة التى تخص السيارات العالمية ويتم إقامة هذا المعرض فى كل عام فى مدينة جدة بالمملكة، ويتم تنظيم هذا المعرض من قبل الكثير من شركات السيارات فى العالم، مثل شركة مرسيدس وليكزس التى تقدم العديد من الموديلات الحديثة فى هذا المعرض، ويتم إقامة هذا المعرض يومياً فى الفترة بين 6 حتى 10 ديسمبر الجاري.

أنواع السيارات فى معرض جدة

يتم إطلاق فى المعرض مجموعة من السيارات الحديثة التى تطلقها شركات السيارات العالمية والتى تكون فى أول مرة فى المملكة، ويمكن حجز الشراء من خلال المعرض أيضاً وتجربة القيادة لبعض السيارات، ومن هذه السيارات :-

لكزس LC 500

سيارة تويوتا لاندكروزر GR Sport

هافال دراجو

أورا ES11 2022

شانجان UNI-K

هونشي L5

هونشي E-HS9

انفينيتي QX55

انفينيتي QX60

GAC امبو

شانجان CS35

شيفروليه جروف

شفروليه بولت

لكزس LFA

لكزس F Sport

تويوتا LQ

تويوتا رايز

كاديلاك CT4 و CT5

شانجان UNI-T

دونغفنغ AX7

حجز تذاكر معرض جدة الدولي للسيارات 2021

يمكن القيام بعملية حجز التذاكر عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة حيث إن تلك الخطوات تتلخص فى مجموعة السطور التالية:-