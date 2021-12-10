خطوات الاستعلام عن رسوم المرافقين 1443 برقم الإقامة عبر منصة مقيم

الاستعلام عن رسوم المرافقين 1443 برقم الإقامة حيث يقوم العديد من المواطنين فى المملكة العربية السعودية بالبحث عبر شبكة الأنترنت عن الطريقة المستخدمة فى عملية الاستعلام عن الرسوم الخاصة بالمرافقين، وذلك لأن يقومون بسداد الرسوم الخاصة بإستخراج تصريح الإقامة لهم فى المملكة.

الاستعلام عن رسوم المرافقين 1443

تقدم إدارة الجوزات فى المملكة العربية السعودية عدد من الخدمات الإلكترونية لكل من المقيمين فى المملكة العربية حيث إن تلك الخدمات تساعد على العديد من استخلاص الخدمات بسهولة، حيث إن هذه الخدمات تكون عبر منصة أبشر الإلكترونية أو من خلال منصة مقيم الخاصة بخدمات المقيمين فقط فى المملكة.

شروط تجديد الإقامة فى السعودية 1443

يوجد العديد من الشروط التى تم وضعها من أجل تجديد الإقامة فى المملكة، حيث إن تلك الشروط تتلخص فى مجموعة السطور التالية:-

يجب إن يكون المقيم لدية تأمين صحي ساري لمدة ستة أشهر.

يشترط إن يكون خالى من الأمراض التى تسيب العدوى للمواطنين فى المملكة.

لابد من إن تكون الإقامة سارية المفعول على الأقل ثلاث أشهر قبل القيام بعلمية تجديد الإقامة.

يجب إن يكون المقيم ليس علية مخالفات مرورية،

أذا كان علية مخالفات مرورية يجب سداد هذه المخالفات.

إن لا يكون لدى المقيم أحكام قضائية أو بلاغ هروب من العمل فى المملكة.

سداد رسوم الإقامة من خلال الكفيل.

إن يكون هناك عقد عمل ساري المدة ويشمل العقد مدة التجديد لبطاقة الإقامة.

الاستعلام عن رسوم المرافقين 1443

يمكن القيام بعملية الاستعلام عن الرسوم إلكترونياً من خلال منصة مقيم حيث إن ذلك يكون عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص فى النحو التالي:-