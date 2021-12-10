نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف تتخلص من قشرة الشعر بطرق طبية في المقال التالي
إذا كنتي مما يعانون من قشرة الشعر، ولا تستطيعي التغلب عليها نهائياً حتى بعد أن استخدمي الكثير من الأشياء، فإليكِ هذه الطرق الطبية التي ينصح بها خبراء الشعر، وتساعد على تحسين حالة فروة الرأس وجعل القشرة تقل بقدر الإمكان.
استخدام شامبو أنواع معينة خاصة بقشرة الشعر يوضح خبراء الشعر بعض أنواع الشامبو التي تقاوم وتقلل القشرة حتى وأن كنتِ مصابة بالتهابات شديدة في فروة الشعر، فشامبوهات القشرة كثيرة الأصناف حيث يتم تصنيفها عادة تبعاً لاختلاف أنواع المواد الدوائية المضادة للقشرة المستخدمة في صناعتها، والشامبوهات تعتبر من أفضل وسائل التخلص من قشرة الشعر بطرق طبية.
شامبو طبيعي للتخلص من قشرة الرأس بطريقة آمنة
- لنتعرف على بعض المواد المصنوع منها الشامبوهات التي تساعد على التخلص من قشرة الشعر بطرق طبية مادة بيريثيون الزنك وهي مادة تتمتع بخصائص كثيرة لمقاومة البكتيريا والفطريات.
- حمض الساليسيليك فهو يساعد على إزالة القشور بشكل ملحوظ.
- مادة Ketoconazole الكيتوكونازول وتساعد هذه المادة على قضاء بعض أنواع الفطريات التي تنتشر في الفروة وتسبب ظهور قشرة الشعر.
- مادة سلينيوم السلفيد مفيدة جداً لفروة الرأس فهي مفيدة جداً وتساعد على مقاومة الفطريات.
- وعلاوة على ذلك استخدام بعض المواد الأخرى كزيت شجرة الشاي، وقطران الفحم أيضاً.
- يحتاج بعض الأشخاص تغيير نوع الشامبو الطبي المستخدم أكثر من مرة حتى يصلوا إلى الشامبو الملائم لهم، فنوع الشامبو الواحد والمواد المستخدمة به لا يلائم الجميع، وما ينفع منك لا ينفع مع غيرك.
- استخدام أنواع أدوية معينة لمعالجة قشرة الشعر بطرق طبية سنتعرف على المراهم المناسبة التي تحتاجها بعض الحالات، مثل: مراهم Antifungal creams مضادة للفطريات وهذه المراهم تعمل على تقليل الخمائر الموجودة في فروة الرأس.
- مراهم الستيرويدات القشرية وهي مراهم تساعد على تخفيف التهابات الفروة التي تسبب قشرة الشعر.
- توضع المراهم التي تعالج القشرة مرتين يومياً على فروة الرأس مباشرة، فهي من أفضل نصائح معالجة قشرة الشعر بطرق طبية. فهناك بعض الحالات تكون القشرة بسبب مشكلات صحية قد تعانون منها، لذلك في هذه الحالات يرجى الذهاب إلى الطبيب المختص لكي يصف لك الأدوية المناسبة ويعالج السبب الرئيسي المسؤول عن ظهور هذه المشكلة.
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