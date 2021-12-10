كيف تتخلص من قشرة الشعر بطرق طبية

إذا كنتي مما يعانون من قشرة الشعر، ولا تستطيعي التغلب عليها نهائياً حتى بعد أن استخدمي الكثير من الأشياء، فإليكِ هذه الطرق الطبية التي ينصح بها خبراء الشعر، وتساعد على تحسين حالة فروة الرأس وجعل القشرة تقل بقدر الإمكان.

استخدام شامبو أنواع معينة خاصة بقشرة الشعر يوضح خبراء الشعر بعض أنواع الشامبو التي تقاوم وتقلل القشرة حتى وأن كنتِ مصابة بالتهابات شديدة في فروة الشعر، فشامبوهات القشرة كثيرة الأصناف حيث يتم تصنيفها عادة تبعاً لاختلاف أنواع المواد الدوائية المضادة للقشرة المستخدمة في صناعتها، والشامبوهات تعتبر من أفضل وسائل التخلص من قشرة الشعر بطرق طبية.

شامبو طبيعي للتخلص من قشرة الرأس بطريقة آمنة