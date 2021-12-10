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عمر شويل - جدة استعلام نتائج الأهلية الدفعة 49 شهر ديسمبر ca.gov.sa وتفاصيل دفعة ديسمبر من حساب المواطن حيث تتصدر الدفعة 49 من برنامج حساب المواطن محركات البحث فى المملكة وذلك لمعرفة نتائج أهلية دفعة 49 والتي تم إيداعها بمبلغ وصل إلى 1.9 مليار ريال سعودي وتبلغ قيمة التعويضات المدفوعة بأثر رجعى لمستفيدي حساب المواطن مبلغ 29 مليون ريال سعودي وعدد مستفيدي الدفعة 49 بلغ 10.5 مليون مواطن وتم إيداع الدفعة اليوم للمواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن.

تفاصيل الدفعة 49 حساب المواطن لشهر ديسمبر واستعلام نتائج الأهلية الدفعة 49

أكد مدير حساب المواطن عبدالله الهاجري أن عدد المستفيدين من دعم الدفعة 49 وصل إلى اكثر من 77% من مستفيدي البرنامج وبلغ متوسط دعم الأسرة إلى 1060 ريال سعودي فيما كان عدد أرباب الأسر 2 مليون رب أسرة بنسبة مئوية بلغت 95% وكان عدد التابعين 8.3 مليون تابع مستفيد فيما وصل عدد المستقلين المستفيدين من حساب المواطن إلى اكثر من 116 ألف مواطن ونسبتهم المئوية 5 % من المسجلين فى برنامج حساب المواطن.

كيفية الاستعلام عن نتائج الأهلية الدفعة 46 شهر ديسمبر

موعد إيداع دفعة حساب المواطن يتم بشكل معتاد شهرياً يوم العاشر من كل شهر إلا فى حالة إن كان هذا اليوم يتوافق مع أجازة رسمية أو يوم الجمعة حيث موعد إيداع الدفعة 49 من حساب المواطن ستوافق يوم الخميس 9 ديسمبر 2021 والموافق هجرياً 5 جمادى الأول 1443 وطريقة الاستعلام عن دفعة حساب المواطن هي كالتالي:

يجب أولاً أن تقوم بالدخول على رابط موق حساب المواطن ca.gov.sa.

ثم القيام بعملية تسجيل الدخول.

وبعد ذلك إدخال البيانات المطلوبة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

وبعد الدخول إلى الحساب يتم الضغط على خيار ” أستعلام” وذلك لمعرفة نتائج الأهلية للدفعة 49 شهر ديسمبر فى حساب المواطن.

كذلك يجب اختيار خاصية الاستعلام برقم الهوية.

وأخيراً يجب كتابة رمز التحقق المرئي فى الصورة ونقر أيقونة استعلام لإظهار نتائج الأهلية.

رابط حساب المواطن استعلام دفعة ديسمبر 2021

ويقدم حساب المواطن منصة متميزة للبرنامج تساعد مستفيديه من تقديم الاعتراض على دفعة حساب المواطن وتحديث البيانات الخاصة بهم وتقديم الشكاوى والمقترحات وأيضاً اهم خدمة وهى الاستعلام عن نتائج الدفعات ومعرفة نتائج الأهلية فى حساب المواطن تتم بشكل إلكتروني عن طريق اتباع الخطوات التي تم شرحها بالمقال بالدخول على على رابط حساب المواطن الرسمي.