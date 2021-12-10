نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض يعول الأرامل والمطلقات بدون أي فوائد ولا رسوم مدعوم بالمساعدة 30 ألف ريال بنك التنمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض يعول الأرامل والمطلقات بنك التنمية بدون أي فوائد ولا رسوم من التمويلات الاجتماعية التي تسد احتياجات المواطنين والمواطنات ممن هم حاملي الجنسية السعودية من أبناء الوطن، غير متاح للوافدين فالبنك من البنوك الحكومية الغير ربحي الذي يهدف إلى تحقيق أهدافه منها تمكين الفئات التي ينطبق عليها الشروط المحددة من الحصول على المال حسب قيمته لكل قرض على حدى وحسب العمر أيضاً، فيما يقدم بنك التنمية عدة تمويلا للأفراد بغير الاجتماعية برسوم رمزية ولكن هامش ربح سنوي تشمل المنتجات العمل الحر التي منها قرض نفاذ للعاطلين والعاطلات، وتمويل السيارات، بالإضافة إلى الأسر المنتجة.

قرض يعول الأرامل والمطلقات بدون أي فوائد

ما هو القرض الذي يعول النساء الأرامل والمطلقات؟ هو تمويل كنف الذي يقدم مبلغ قيمته 30 ألف ريال سعودي بأبسط المتطلبات لكي يساعدهن على تحمل أعباء الحياة ويكون سند بجانبهن ولذلك لا يشترط من المتقدمة لطلب القرض تقديم صك إعالة ولا يشترط إعالة اسرة، بينما يتطلب أن لا يقل عمر العميلة عن 25 سنة ولا يزيد عن 55 عام، كما يشترط تقديم كفيل لا يزيد عمره عن 55 عام.

كيفية طلب قرض بدون فوائد من بنك التنمية

يسأل البعض عن طريقة الحصول على قرض بدون تحمل فوائد ولا رسوم يشمل جميع الفئات من النساء والرجال والمتقاعدين، وهذا ضمن القروض الاجتماعية المدعومة بقيمة 60 ألف ريال سعودي تحت مسمى تمويل الأسرة وأهل، وذلك وفق المعايير المحددة التي تمكن الشخص من الحصول على المال بسهولة.

وفي حالة وجود الاستفسار عن حالتك يشملها أخذ قرض أم لا فلابد التواصل مهم مع خدمة العملاء على رقم 199099.

كيفية تقديم طلب قرض للنساء الأرامل والمطلقات

استيفاء الشروط المحددة ولابد أن تكون المرأة سعودية الجنسية مقيمة إقامة دائمة في المملكة.

الدخول عبر موقع بنك التنمية الاجتماعية ثم اختيار قرض كنف من التمويل الاجتماعي.

ومن ثم التقديم الإلكتروني، سوف يفتح لكِ تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد وتعبئة نموذج الطلب.

الأوراق المطلوبة:-

بطاقة هوية وطنية سارية المفعول.

العنوان الوطني.

رقم الهاتف الجوال المسجل في بوابة أبشر الإلكترونية.

رقم الحساب المصرفي (الآيبان).