نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات طريقة تحديث حساب مواطن 1443 برقم الهوية رابط التسجيل وموعد صرف الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحديث حساب مواطن برقم الهوية هذا من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الآلاف من المواطنين السعوديين بعد أن أكد برنامج حساب مواطن على ضرورة متابعة تحديث بيانات المتقدمين بشكل دوري، وهذا لكي تستطيعون الحصول على الدعم دون انقطاع، يعد حساب مواطن من أهم البرامج الاجتماعية التي قدمتها الحكومة السعودية لمساعدات ومساندة الأسر السعودية محدودة الدخل الذين تأثروا من الأوضاع التي مرت بها البلاد في الفترة الأخيرة، لهذا هناك الآلاف من الأسر سعوا في التسجيل في حساب المواطن.

طريقة تحديث حساب مواطن 1443

هناك الملايين من الأسر السعودية الذين قاموا بتسجيل الى حساب مواطن ولابد من هذه الأسر متابعة تحديث البيانات الخاصة بهم لكي يستطيعون متابعة صرف الدعم دون توقف أو انقطاع، خطوات التحديث هي:

أولاً لابد من التأكد من اتصال الجهاز بالإنترنت.

ثم التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بحساب مواطن.

سيظهر أمامك الصفحة الرئيسية قم بالنقر على تسجيل الدخول.

قم بإدخال البيانات المطلوبة من اسم المتقدم، كلمة المرور الخاصة بك.

سيظهر أمامك رمز التحقق قم بادخاله.

ثم النقر على إرسال.

بعد ذلك قم بالضغط على تعديل الطلب.

هنا قم بالتأكد من صحة بياناتك الشخصية و لابد من تحديث البيانات إذا حدث تغيير من رقم الجوال أو تغيير محل الإقامة، الدخل الشهري.

النقر على مراجعة البيانات.

ثم الضغط على الموافقة على تحديث البيانات وحفظ التعديلات.

موعد صرف دعم حساب مواطن

لقد حدد برنامج حساب مواطن موعد صرف الدعم على أن يكون يوم 10 من كل شهر ميلادي و يمكن أن يتقدم قبل هذا الموعد بيوم أو يومين إذا توافق مع اجازة رسمية.

وموعد صرف الدعم لشهر سبتمبر هو يوم الخميس الموافق 5 من جمادى الأولى 1443 الموافق 9 من سبتمبر 2021 م.

رابط التسجيل في حساب المواطن 1443

وضع برنامج حساب مواطن رابط خاص بالتسجيل في برنامج حساب مواطن من خلال الموقع الإلكتروني ca.gov.sa ولكن لابد من توافر كافة الشروط التي وضعتها الحكومة السعودية لقبول طلب التسجيل، وقد أعلن برنامج حساب مواطن على توقف باب التسجيل للمواطنين لفترة وهذا بسبب التعديلات.