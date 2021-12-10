خطوات التسجيل على منصة إحسان الخيرية والتسجيل بالمملكة العربية السعودية 1443

تعتبر السعودية من أكثر الدول التي يزداد بها جمعيات التبرعات والبرامج الخيرية التي تهدف لمساعدة الطبقات الأكثر احتياجاً، ويوجد برامج وجمعيات للدعم المادي وغيرهم لا حصر لها على جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وحالياً يبحث آلاف من المواطنيين عن منصة الاحسان الخيرية وكيفية التسجيل والدخول إليها سواء التبرع أو طلب المساعدة ويعتبر برنامج متطور في توصيل التبرعات، ويتم التسجيل عبر المنصة الالكترونية حيث يتم البحث والكشف التأكيد من المعلومات التي تم تقديمها والتأكيد أن المتقدمين في حاجه إلي طلب الدعم أم لا حيث يتم التأكيد من الحالة الإجتماعية، بالإضافة إلي جمع التبرعات من الأشخاص المتبرعين وتوصيلها إلي الأسر الأكثر احتياجاً التي تعاني من أعباء المعيشة ويتسائل الكثير من الأشخاص عن كيفية التسجيل لذلك نقدم لكم خطوات التسجيل من خلال هذا المقال.

منصة الإحسان الخيرية الالكترونية

خطوات التسجيل على منصة الإحسان:

متابعة الدخول إلي المنصة الإلكترونية منصة الإحسان من خلال هذا الرابط https://ehsan.sa/ يظهر إليك العديد من المقترحات قم بالضغط على الثلاث نقاط أعلى الشاشة واختيار أيقونة تسجيل الدخول. متابعة الخطوات من حيث بيانات الشخص ورقم الهاتف والانتظار بضع ثواني حتى يتم إرسال رمز التحقق وإدخاله. استكمال باقي الخطوات وبعد ذلك يتم الضغط على ايقونة تسجيل الدخول.

شروط التسجيل للدخول على منصة الإحسان:

أن يتواجد الشخص المتقدم على منصة الإحسان بالمملكة العربية السعودية وأن يكون ضمن السعوديين.

ضرورة وجود بريد إلكتروني أثناء التسجيل وعدم تخطي تلك الخطوة حيث يتم التواصل من خلال البريد الإلكتروني.

التحقق من إدخال كافة البيانات بشكل صحيح وعدم وجود أيّ أخطاء خاصةً في أرقام التواصل.

الرجاء العلم أن التبرعات يتم إرسالها للمواطنين السعوديين فقط.

الهدف من انشاء منصة الإحسان:

الهدف الأساسي من جميع الجمعيات الخيرية هو أن يعم الخير والمنفعة على الجميع، وكذلك يقوم هدف الإحسان الخيرية على سهولة التواصل والتوسع في توصيل التبرعات إلي أكبر عدد من الأسر الضعيفة المحتاجة، المساهمة في إنشاء المشاريع الخيرية، أن تقوم على الأمانة التامة ودرجة عالية من التصرف في التبرعات للمستحقين.