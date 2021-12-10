كيف تحصل على تمويل شخصي يصل إلى 250 ألف ريال من شركة مرابحة مرنة

شركة مرابحة مرنة أحد أبرز الشركات المعروفة في المملكة العربية السعودية، والتي تخضع لإشراف البنك المركزي السعودي، وتوفر الشركة من خلال البوابة الإلكترونية الكثير من الخدمات للأفراد والشركات، ومن خلالها تم تصميم العديد من الخدمات الإلكترونية للتناسب مع احتياجات العملاء الحاليين أو الجدد، بما فيها خدمات الحصول على التمويل الشخصي، والذي قد يمكنك بعد الحصول عليه من تجديد منزلك، شراء سيارة جديدة، الزواج، أو تدبير مصروفات الإجازات والسفريات العائلية، أو أي من الاحتياجات المالية الأخرى التي قد يحتاج لها العميل، ويمكن الحصول على أي من المنتجات من خلال التواصل مع الشركة، أو عبر الموقع الرسمي، أو عبر زيارة أي من فروع الشركة في المملكة العربية السعودية.

تقدم شركة مرابحة مرنة العديد من الحلول التمويلية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتلبية احتياجات العملاء، بالإضافة إلى أن الشركة تضمن للعملاء سرعة تنفيذ المطلوب في أقل وقت ممكن، كما أن الشركة تسعى إلى توطيد العلاقات مع الشركات السعودية الناشئة وكافة المنشآت الأخرى لبناء شراكة استراتيجية فيما بينهم لتصبح شريكاً وطنياً في دعم الاقتصاد السعودي، والعمل على رفع النمو في المملكة العربية السعودية.

مميزات التمويل شخصي من شركة المرابحة المرنة

يمكن الحصول على تمويل مالي بدايةً من 5.000 ريال، ويصل إلى 250.000 ريال سعودي.

تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

مدة سداد التمويل تصل 60 شهراً.

تمويل بدون تحويل راتب.

شروط الحصول على التمويل الشخصي

للقطاع الحكومي لا يقل الراتب عن 3.000 ريال، وللقطاع الخاص لا يقل عن 6.000 ريال.

يشترط أن يكون العميل موظف حكومي أو موظف لدى شركة من الشركات المعتمدة لدى الشركة.

بالنسبة للقطاع الحكومي وشبه الحكومي لا تقل مدة الخدمة عن شهر واحد، وللقطاع الخاص لا تقل مدة الخدمة عن 12 شهراً، ولموظفي البنك والاتصالات لا تقل مدة الخدمة عن 3 أشهر.

عمر المتقدم لا يقل عن 18 سنة.

المستندات والأوراق المطلوبة

صورة من الهوية الوطنية للعميل.

خطاب تعريف من جهة العمل يشمل تاريخ الالتحاق بالعمل، الراتب الأساسي، والبدلات.

كشف حساب بنكي.

العنوان الوطني للعميل.

خطوات الحصول على تمويل مرابحة مرنة

على الرغم من توافر العديد من طرق الحصول على التمويل الشخصي لدى العديد من الشركات والبنوك، مثل التقديم الإلكتروني، إلا أن شركة مرابحة مرنة لا توفر هذه الخدمة، ويمكن الحصول على الخدمة من خلال فروع شركة مرابحة مرنة الموجودة في أرجاء المملكة العربية السعودية، وذلك بعد الإطلاع على تفاصيل التمويل الشخصي من مرابحة مرنة، ومن ثم يقوم العميل بتقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة كما هو موضح أعلاء، ويمكن التواصل مع الشركة بأكثر من طريقة، مثل الهاتف على رقم 8001111810، أو عبر قنوات التواصل الرقمية الأخرى مثل الحساب الرسمي على تويتر.