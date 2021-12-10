نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التمويل التقاعدي من بنك الراجحي وكيفية تقديم الطلب بموافقة فورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك الراجحي من أهم البنوك السعودية داخل المملكة والذي يقدم عدة مميزات وبطاقات تمويلية مجانية للعملاء وأيضاً بعض من عروض التمويل الشخصي أو عروض السيارات وخصومات مجانية للمواطنين والمقيمين أيضاً، وذلك في إطار جهود من الموفين لتقديم الأفضل دائما للعملاء، وهناك التمويل الشخصي من بنك الراحي للجميع وهذا التمويل يصل حتى مبلغ 2 مليون ريال وبفترة سداد طويلة، بتمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أن المبلغ التمويلي يبدأ من 8000 ريال، وبموافقة فورية وسوف تحصل على التمويل في نفس الوقت بعد طلبك.

التمويل الشخصي من بنك الراجحي

التسجيل في بنك الراجحي من أهام الطرق التي توصلك للحصول على تمويلك في أسرع وقت، قرض شخصي للمواطنين والمقيمين، وتحصل على هدايا مجانية وأيضاً تحصل على بعض العروض المجانية، ويمكنك فتح حساب في بنك الراجحي لتحصل على جميع التمويلات وتختار الأنسب لك، وهناك عدة تمويلات متنوعة من بنك الراجحي متوفرة لجميع العملاء، ومنها التمويل الشخصي المرن، وتمويل وطني، والموشكين على التقاعد، والتمويل التأجيري للسيارات.

شروط التمويل التقاعدي من بنك الراجحي

أن يكون لمتقدم لطلب التمويل التقاعدي مع أخر موعد لسداد باقي الأقساط لا يزيد عن 70 عاما.

الراتب التقاعدي لا يقل عن 1900 ريال.

يجب أن تون جهة العمل معتمدة لمصرف الراجحي.

المستندات والأوراق المطلوبة

إذا توافق معك تلك الشروط فيمكنك التقدم لطلب التمويل التقاعدي وتقديم صورة من الهوية الوطنية، تمويل سيارة براتب 1900 ريال بدون مقدم، أو صورة الإقامة، وتعريف بالراتب، ونموذج طلب التمويل من خلال الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي، وذلك لحصل على عدة مميزات وخصائص وخصومات مجانية عند حصولك على التمويل الشخصي للمتقاعدين من بنك الراجحي.

كيفية التقديم لطلب التمويل التقاعدي

يمكنك التقدم من خلال تطبيق الراجحي من خلال هاتفك المحمول، وأتباع الخطوات البسيطة وسوف حصل على تمويلك في أسرع وقت، أو بالتوجه إلى أقرب فرع إليك وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة بعد تعبئة نموذج طلب التمويل، والاتصال بخدمة العملاء المجانية على الرقم 8001241222 للمزيد من الاستفسارات والتقديم على طلب التمويل والتعرف على العروض والخصومات المتوفرة، ويمكنك استخدام حاسبة التمويل والتي تجعلك تحصل على كافة البيانات والبرامج المناسبة لك إذا كنت مقيم أو مواطن داخل المملكة العربية السعودية.