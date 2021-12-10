الدعم الحكومي الريفي التسجيل والشروط والفئات المستحقة

الدعم الحكومي الريفي التسجيل والشروط جاءت ضمن أهم اهتمامات فئة كبيرة جدًا من أبناء المملكة العربية السعودية من القاتنين في الأرياف ولا سيما أن الدولة تسعى إلى تطوير القطاع الزراعي تتحول إلى واحدة من أكبر الدول المصدرة لعدد كبير من المنتجات الزراعية والريفية وفيما يلي عبر موقع ثقفني توضيح كل ما يخص شروط وخطوات التسجيل الدعم الحكومي الريفي بالتفصيل.

برنامج دعم ريف

قامت حكومة المملكة العربية السُّعُودية في ضوء تحقيق أهدف رؤية 2030م السُّعُودية بتدشين برنامَج ادعم الريفي من اجل مساعدة العاطلين والمتقاعدين والأسر المنتجة وربات البيوت من أصحاب المشاريع الزراعية من الحصول على مصدر دخل ثابت لهم ، ومن ثم تنمية القطاع الريفي ليصبح واحدًا من اهم مصادر الدخل القومي بالدولة.

الدعم الحكومي الريفي التسجيل

أعلنت منصة ريف السُّعُودية المعنية باستقبال طلبات الدعم الريفي عن آلية التسجيل من خلالها أي مواطن أو مواطنة عبر اتباع الخطوات التالية:

الذَّهاب بشكل مباشر إلى بوابة رابط منصة دعم ريف.

عبر الصفحة الرئيسية ، يتم النقر على (طلب الدعم).

بعد النقر على طلب دعم ريف ؛ سوف يطلب الموقع إدخال مجموعة من البيانات الخاصة بصاحب الطلب لا بد من تدوينها كاملة بشكل سليم.

الضغط على زر (تسجيل).

إدخال البيانات الخاصة بالحساب المصرفي للمستخدم.

يتم اختيار برنامَج الدعم المناسب للمستخدم من بين البرامج الثلاثة المتاحة على الموقع.

إدخال رمز التحقق البشري.

النقر على زر (حفظ).

يمكن بعد ذلك متابعة الطلب عبر الموقع لمعرفة هل تمت الموافقة على صرف الدعم أم لا.

شروط التسجيل في دعم ريف

من أهم شروط القبول في الدعم الريفي بالمملكة العربية السُّعُودية ، ما يلي:

أن يكون صاحب الطلب سعودي الجنسية سواء رجل أو امرأة.

تقديم وثيقة العمل الحر التي تؤكد أن صحب الطلب لديه مشروع أو أعمال يدوية خاصة بأعمال الريف المدعومة عبر البرنامَج.

أن يكون أو المشرف المباشر على المهنة وليس مجرد عامل بها

ألا يكون على رأس وظيفة لدى احد قطاعات العمل العام أو الخاص.

أن لا يقل العمر عن 22 عام.

أن يكون لديه حساب بنكي لصرف الدعم.

الا يزيد الدخل اشهري عن 6000 ريال.

أن يكون مقيم في الأرياف وفي نفس المنطقة الخاصة بالمشروع.

الفئات المستحقة للدعم الريفي