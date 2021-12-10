رابط بوابة تواصل الديوان الملكي السعودي للحصول على المساعدات المالية مجاناً

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عمر شويل - جدة رابط بوابة تواصل الديوان الملكي السعودي للحصول على المساعدات المالية والعلاجية والكثير من الخدمات التي يمنحها المكتب التنفيذي لمكتب خادم الحرمين الشريفين، حيث تعد بوابة تواصل هي حلقة الوصل الحقيقية بين المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم المباشر أو المساعدات الإنسانية والمالية والعلاجية السريعة من خادم الحرمين الشريفين، حيث هناك الكثير من طرق التواصل مع خادم الحرمين الشريفين منها رابط بوابة تواصل والبريد السعودي وغيرها من الطرق التي نوضحها إليكم عبر هذا التقرير المفصل عبر موقعكم ثقفني.

رابط بوابة تواصل الديوان الملكي السعودي

تتمكن الآن من خلال بوابة تواصل تقديم طلب مساعدة إلكترونيا بالإضافة إلي إمكانية الاستعلام علي المساعدات إلكترونيا أيضاً عبر الدخول على رابط الديوان الملكي السعودي للمساعدات، فيما يمكنكم التعرف على نتيجة طلب المساعدة من خلال رابط الاتصال بالديوان الملكي السعودي عبر رقم (8004000000) من داخل المملكة العربية السعودية، كما يمكنكم أيضاً الاتصال من خارج السعودية عبر رقم (920030003) أو عن طريق رقم (920022220) وذلك بداية من الساعة 8 صباحاً وحتي 12 صباحاً يومياً على مدار الأسبوع.

كيفية الاستعلام عن طلب المساعدة من الديون الملكي

بعد الانتهاء من تقديم طلب المساعدة أو الشكوي أو أي من خدمات الديوان الملكي السعودي عليك أن تعلم جيداً خدمة الاستعلام عن الطلبات المقدمة وذلك من خلال التالي:

الدخول إلي رابط الديوان الملكي السعودي.

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور والدخول عبر خدمة النفاذ الموحد.

كتابة الرمز الذي يظهر أمامك.

الضغط على أيقونة الدخول.

إضافة رمز التحقق في المربع المخصص له.

الضغط على زر المتابعة.

الضغط على قائمة الطلبات.

اضغط فوق الطلب المخصص لك.

ستظهر لك جميع التفاصيل.

شروط الحصول على مساعدات من الديوان الملكي

كشف المكتب التنفيذي للديوان الملكي السعودي عن الآلية التي من خلالها يستطيع المواطن أو المقيم الاستفادة من الخدمات التي بصفة دورية، حيث كان أهم تلك الشروط التالي:

يتمكن المواطن أو المقيم الاستفادة من مساعدات الديوان الملكي السعودي في سداد الديون في حالة ثبات عدم القدرة المالية على السداد بالأوراق والمستندات الرسمية.

في سداد الديون في حالة ثبات عدم القدرة المالية على السداد بالأوراق والمستندات الرسمية. يوفر الديوان الملكي خدمات شكاوى تأخير صرف الرواتب عبر إرسال رسالة إلي مكتب الديوان الملكي السعودي.

شكاوى تأخير صرف الرواتب عبر إرسال رسالة إلي مكتب الديوان الملكي السعودي. يقدم الديوان الملكي السعودي مساعدات علاجية لكل من يثبت قدرته على دفع تكاليف العمليات الجراحية والعلاجية عن طريق تقديم طلب مساعدة سريع من خلال طلب مساعدات الديوان الملكي.

طريقة طلب منحة ارض مجانية من الديوان الملكي

تعد الألية اللازمة للحصول علي طلب مساعدة خاصة بارض سكنية للغير القادرين أن يقوموا بإرسال معروض باسم خادم الحرمين الشريفين، يتضمن هذا المعروض بيانات المتقدم وطرق التواصل، ومن ثم نص الخطاب والذي تطب فيه الأرض السكنية واليكم صيغ طلب مساعدة من الديوان الملكي وبعدها يتم دراسة الطلب والتواصل معكم عبر الجوال.

في الختام إذا كنت بحاجة للمساعدة اكتبها أسفل هذا المقال في التعليقات رابط بوابة تواصل الديوان الملكي السعودي للحصول على المساعدات المالية مجاناً.