نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاعتراض على حساب المواطن الدفعة ال49 لشهر ديسمبر 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الاعتراض على حساب المواطن الدفعة الـ49 لشهر ديسمبر 1443 من المواضيع التي يبحث عنها الكثير من المستفيدين من دعم حساب المواطن خاصةً بعد نزول الدعم في حسابات المواطنين، حيث يقوم المواطنين الذين لم تصلهم دفعتهم المستحة بتقديم اعتراض إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن وذلك خلال المدة التي حددها الموقع للمواطنين والتي تبلغ 90 يوماً من تاريخ إيداع الدعم، ولا يحق لأي مواطن تقديم الاعتراض بعد انتهاء التسعين يوماً، وفيما يلي سنتناول خطوات الاعتراض على حساب المواطن 1443، كما سنتعرف على طريقة الاستعلام عن نتائج الأهلية وطريقة تحديث بيانات حساب المواطن 2022.

خطوات الاعتراض على حساب المواطن 1443

قام حساب المواطن يوم الخميس الموافق 9 ديسمبر 2021 بالإعلان عن نزول راتب الدعم في حسابات المواطنين ودعا المواطنين الذين لم تصلهم الدفعة المستحقة إلى تقديم اعتراض عبر الموقع الرسمي للحساب وذلك بدأً من اليوم الخامس من تاريخ إيداع الدفعات، وقد أعلن عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن خطوات الاعتراض على حساب المواطن 1443 وهذا ما سنتعرف عليه فيا يلي:

في البداية قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول في البوابة عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

عند الانتهاء من عملية التسجيل قم بالضغط على زر “ إدارة حسابي ” من القائمة الرئيسية.

” من القائمة الرئيسية. ثم قم بالضغط على أيقونة “ قائمة الاستحقاق “، سيتم عرض أسباب عدم الأهلية.

“، سيتم عرض أسباب عدم الأهلية. قم بعد ذلك بالضغط على زر “ تقديم اعتراض “، ومن ثم قم بتسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة وكذلك سبب الاعتراض.

“، ومن ثم قم بتسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة وكذلك سبب الاعتراض. ثم قم بالنقر على أيقونة “إرسال“.

وبذلك تكون قد انتهيت من تقديم الاعتراض بنجاح فما عليك سوى متابعة حالة الطلب وذلك من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن أو من خلال الرسائل النصية على الجوال أو البريد الإلكتروني.

طريقة الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن الدفعة 49

كثيراً ما يرغب المواطنين المستفيدين من دعم حساب المواطن في الاستعلام عن نتائج الأهلية خاصةً مع اقتراب موعد صرف الدفعات ليتمكنوا من التأكد من أنهم مؤهلين للحصول على الدفعة هذا الشهر أم لا، وتسهيلاً على كافة المواطنين سنقوم بعرض خطوات الاستعلام فيما يلي:

أولاً قم بزيارة البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

ثم قم بتسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة السر.

سيتم الانتقال إلى بوابة الاستعلام عن نتائج الأهلية قم بتسجيل رقم الهوية واسم المستخدم ورمز التأكيد.

ثم قم بالنقر على زر “استعلام“.

سيقوم النظام تلقائيًا بعرض كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمستفيد وكذلك موعد نزول الدفعة الجديدة في الحساب البنكي الخاص به.

طريقة تحديث بيانات حساب المواطن

ينصح حساب المواطن المستفيدين بدوام تحديث بياناتهم الخاصة من خلال موقع حساب المواطن تجنباً لحدوث توقف في الدعم، وفيما يلي خطوات تحديث بيانات المستفيدين:

في البداية يقوم المستفيد بالدخول إلى موقع حساب المواطن الإلكتروني.

ثم يقوم بعد ذلك بتسجيل البيانات المطلوبة للتسجيل وهي (اسم المستخدم – رقم الهوية).

بعد ذلك يقوم بالضغط على زر “ تحديث البيانات “.

“. ثم يقوم بتحديث البيانات التي يرغب في تحديثها ومن ثم التأكد من صحة كافة البيانات المدخلة.

بعد ذلك يقوم بنقر على زر “ تحديث “.

“. سيقوم النظام بإرسال رسالة نصية بها رمز التأكيد إلى رقم الهاتف التابع للمستفيد يقوم المستفيد بإدخال الرقم.

وأخيراً يقوم بالضغط على زر “تأكيد“.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة خطوات الاعتراض على حساب المواطن 1443، كما تعرفنا على طريقة الاستعلام عن نتائج الأهلية للدفعة الـ49 وكذلك تناولنا خطوات تحديث بيانات المواطنين في حساب المواطن.