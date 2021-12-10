سعر البنزين الجديد في السعودية “تحديث الاسعار” ارامكو تطرح اسعار شهر ديسمبر 2021

سعر البنزين الجديد في السعودية، مع بداية يوم العاشر من شهر ديسمبر الجاري بدأ المواطنين من مختلف المناطق في المملكة العربية السعودية بالبحث عن التحديث الجديد ل سعر البنزين الجديد في السعودية لشهر ديسمبر 2021، والذي من المنتظر ان تقوم بة شركة ارامكو السعودية القائمة على اعمال البترول داخل المملكة، حيث اعتاد المواطنين السعوديين على قيام ارامكو بمراجعة شهرية للأسعار بحيث يتم تحديث الاسعار بناءً على ما تمر بة المملكة من ظروف اقتصادية وفي الغالب تأتي الاسعار مستقرة واذا تغيرت يكون التغير نسبي، وبالفعل شهدت الشهور الماضية حالة من التغير النسبي في الاسعار، وقد اشارت العديد من المصادر بأن الاسعار هذا الشهر من المتوقع ان تأتي منخفضة انخفاض نسبي ايضاً، تابعو السطور التالية لتتعرفو على المزيد من التفاصيل.

سعر البنزين الجديد في السعودية

من المنتظر اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 ان تطرح شركة ارامكو قائمة ل سعر البنزين الجديد في السعودية، ومن المعروف ان ارامكو تقوم كل شهر بطرح تحديث جديد للأسعار في هذا الموعد، وبناءً على ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية واصبحت اغلب الخدمات الكترونية فبالتالي لم يعد الخروج من المنزل كما هو في السابق، وذلك ما ادى الى انخفاض نسبة بيع الوقود في المملكة العربية السعودية، ونتيجة على ذلك توقع بعض الخبراء ان الاسعار قد تأتي هذا الشهر منخفضة نظراً لبطء حركة بيع الوقود، ولكن هذة التوقعات ليس مؤكدة وان الاسعار الحقيقة سيتم رصدها اليوم الجمعة 10\12\2021.

تفاصيل سعر البنزين الجديد في السعودية

في سياق متصل حول سعر البنزين الجديد في السعودية، فسوف نعرض لكم الآن قائمة بالاسعار التي يتم العمل بها الآن في السعويدة، والتي تم طرحها مؤخراً في شهر نوفمبر الماضي:

بنزين 91: وصل سعر اللتر الى حوالي 2.18 ريال سعوية.

بنزين 95: وصل سعر اللتر الى حوالي 2.33 ريال سعودي.

الديزل: وصل سعر اللتر الى حوال 0.52 ريال سعودي.

غاز البتورل المسال: وصل سعر اللتر الى حوال 0.75 ريال سعودي.

تابعونا لتتعرفو على الاسعار الجديدة لشهر ديسمبر 2021 فور قيام شركة ارامكو بتنزيلها مباشرةً.