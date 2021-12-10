التسجيل في امن الحج والعمرة عبر أبشر للتوظيف jobs.sa بالخطوات

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عمر شويل - جدة التسجيل في امن الحج والعمرة عبر منصة أبشر الإلكترونية للتوظيف jobs.sa من المواضيع التي تصدرت محركات البحث في المملكة العربية السعودية مؤخراً، وذلك بعدما أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية عن فتح باب التقديم على وظائف القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها بشرط أن يكون من أبناء السعودية، وذلك بدأً من يوم الأثنين الموافق 6 ديسمبر 2021 على أن يتم توافر كافة الشروط والضوابط التي وضعتها الهيئة وهذا ما سنتعرف عليه في حيثيات هذا المقال، كما سنتناول موعد وطريقة التسجيل في امن الحج والعمرة 1443 بالخطوات.

شروط التسجيل في امن الحج والعمرة 1443

قبل البدء في توضيح خطوات التسجيل في امن الحج والعمرة سنتناول الشروط والضوابط اللازم توافرها في المواطنين المتقدمين بطلب للالتحاق في الوظائف الشاغرة، وتتمثل هذه الشروط في النقاط التالية:

أولاً يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية في الأصل والمنشأ.

يشترط على المواطن المتقدم أن يحصل على شهادة الثانوية العامة.

في حالة حصول المتقدم على معادلة شهادة الثانوية العامة فلابد من إرفاقها في نموذج التقديم.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة وألا يزيد عن 40 سنة.

يجب على المتقدم ألا يكون من الملتحقين بأي وظيفة عسكرية من قبل.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

ألا يكون من المتزوجين من غير سعودية.

ضرورة تناسب طوله مع وزنه.

يشترط على المتقدم ألا يكون من المحكوم عليهم بأي أحكام جنائية.

ضرورة اجتياز كافة اختبارات القبول والمقابلات الشخصية بنجاح.

خطوات التقديم على وظائف الحج والعمرة

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية على أنه سيتم استقبال طلبات التقديم للالتحاق بوظائف قوات الأمن الخاصة عبر منصة أبشر الإلكترونية للتوظيف، وذلك باتباع الخطوات التالية:

أولاً يقوم المتقدم بالدخول إلى الرابط الرسمي لمنصة أبشر للتوظيف.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة “ الوظائف المتاحة “، ومن ثم قم باختيار “ وظيفة جندي “.

“، ومن ثم قم باختيار “ “. سيقوم النظام تلقائيًا بعرض كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالوظيفة وكذلك شروط الالتحاق بها، قم بالموافقة على الشروط والأحكام.

بعد ذلك قم بالضغط على زر “ تقديم الطلب “.

“. ثم قم بعد ذلك بإدخال البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة لإكمال نموذج التقديم وهي: (رقم الهوية – تاريخ الميلاد – الجنس – الوضع الاجتماعي – رقم هوية الوالد – رقم الوظيفة).

بعد ذلك قم بالنقر على زر “ موافق “.

“. سيتم الانتقال إلى تبويب إدخال البيانات الخاصة بالطول والوزن والمهنة والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال.

بعد ذلك قم بالضغط على زر “ التالي “.

“. سيقوم النظام تلقائيًا بتحويلك إلى صفحة إدخال معلومات المؤهل التعليمي، قم بتسجيلها ثم اضغط على أيقونة “ حفظ بيانات المؤهل “.

“. بعد ذلك قم بالتأكد من صحة البيانات المدخلة ثم قم بالضغط على زر “تقديم الطلب“.

موعد التسجيل في قوات أمن الحج والعمرة

صرحت الإدارة العامة للقبول المركزي بأنه سيتم قبول طلبات المواطنين الراغبين في الالتحاق بالوظائف الشاغرة بداية من يوم الاثنين الموافق 6 ديسمبر 2021 وينتهي يوم السبت الموافق 11 ديسمبر2021م.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات المعلومات حول شروط وطريقة التسجيل في امن الحج والعمرة 1443، كما تعرفنا على موعد بدء التسجيل عبر منصة أبشر الإلكترونية للتوظيف.