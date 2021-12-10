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عمر شويل - جدة طريقة تقديم نموذج طلب منح أراضي الديوان الملكي السعودي 1443؛ يقوم الديوان الملكي في المملكة السعودية بإعطاء قطع أراضي مجانية وذلك كمساعدة للمواطنين الذين لا يستطيعون شراء أراضي وبناء منزل لأسرهم، فيمكن للأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط وتقديم المستندات التي تثبت عدم قدرتهم على شراء الأراضي التقديم على مِنح الديوان الملكي والحصول عليها لبناء منازل لهم ولأسرهم، من خلال التالي نوضح لكم طريقة التقديم على مِنح أراضي الديوان الملكي.

خطوات تقديم نموذج طلب منح أراضي من الديوان السعودي 1443

يمكن التقدم بطلب منح أراض مجانية من الديوان الملكي عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الولوج إلى الرابط الرسمي الخاص بوزارة الشؤون البلدية في السعودية. النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية ثم اختيار الخدمة سكني. تسجيل الدخول عن طريق بيانات الوصول الموحد. تدوين كافة البيانات المطلوبة ثم النقر على منح الأراضي المجانية. إرفاق جميع المستندات المطلوبة. النقر على الموافقة بالشروط والأحكام. ثم الضغط على حفظ الطلب عند الموافقة عليه سيتم إرسال رسالة بالتهنئة، وإذا تم الرفض سيتم إرسال رسالة لعدم استيفاء شروط الاستحقاق.

شروط مِنح الأراضي المجانية من الديوان الملكي

لابد من الانتباه إلى شروط الديوان الملكي للحصول على الأراضي المجانية والتي تتمثل في التالي:

لابد أن يكون المتقدم وأسرته حاملين للجنسية السعودية. كما يجب أن يكون مقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية وأسرته أيضاً. يجب أن يكون عمر المتقدم 25 عام فأكثر حيث يفضل ألا يقل عن ذلك. عدم حصول المتقدم على أي منح حكومية تتعلق بالسكن من قبل. كما يجب أن يكون المتقدم وأسرته ليس لديهم منزل منذ الخمس السنوات السابقة.

طريقة إرسال نموذج مِنح الأراضي للدِيوان الملكي

يمكن إرسال نموذج المنح بأكثر من طريقة حيث يمكن إرساله عن طريق موقع الديوان الإلكتروني أو عبر البريد على عنوان الديوان السعودي وفي التالي نوضح لكم كيفية إرسال النموذج عن طريق الموقع الإلكتروني للديوان الملكي :

الولوج إلى الموقع الخاص بالديوان الملكي. القيام بإنشاء حساب جديد شخصي في بوابة الديوان الملكي. ثم القيام بإرسال النموذج مباشرة.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم طريقة تقديم نموذج طلب منح أراضي الديوان الملكي السعودي 1443، وشروط منح أراضي الديوان الملكي, كما وضحنا لكم طريقة إرسال نموذج منح الأراضي للديوان الملكي 1443.