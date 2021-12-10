نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب منح أراضي الديوان الملكي 1443 نموذج التقديم وشروط الحصول على منحة أرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم طلب منح أراضي الديوان الملكي السعودي للأفراد السعوديين الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على منحة أرض؛ حيث تعد أحد أشكال الدعم المادي الذي تقدمه الحكومة السعودية متمثلة في سمو الملك وولي العهد لغير القادرين من مواطنيها، الذين لا يقوون على شراء مسكن مناسب خاص به، من خلال تقديم نموذج طلب الحصول على منحة أرض، مع توضيح الأسباب والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، يتم دراسة الطلب والتأكد من تطابق الاشتراطات، ثم يتم تخصيص قطعة أرض مجانية لمقدم الطلب.

طلب منح أراضي الديوان الملكي

يعد طلب منح أراضي الديوان الملكي السعودي أحد أشكال الكفالة المجتمعية التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين للمواطنين الذين لا يمتلكون القدرة على شراء المسكن، لذلك يتم تخصيص قطعة أرض لأولئك الأفراد الذين تقدموا بنموذج طلب الحصول منحة أرض، ولكن مع اشتراط توافر كافة الضوابط المحددة للموافقة على الطلب والحصول على منحة الأرض، يأتي ذلك انطلاقًا من حرص المملكة على رعاية مواطنيها من كافة الجوانب، وتوفير المسكن المجاني المناسب، بالشكل الذي يوفر الحياة الكريمة.، ويمكن استخدام النموذج التالي في تقديم طلب الحصول على منحة أرض.

الثناء على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. توجيه التحية لجميع العاملين في الديوان الملكي. البدء بكتابة نموذج الطلب مع تحديد المنطقة التي يقطن بها، ثم سرد الأسباب التي دفعته لتقديم الطلب، مع تحديد ما إذا كان يمتلك سكن خاص به من عدمه. التعهد بصحة جميع البيانات السابقة، وتحمل المسؤولية كاملةً في حالة الخطأ. إرفاق المستندات، مع كتابة البيانات الشخصية من الاسم ورقم الهوية وتاريخ الميلاد والحالة الاجتماعية.

شروط الحصول على منحة أرض

وضع الديوان الملكي السعودي شروط تقديم طلب منح أراضي الديوان الملكي للمواطنين الذين يندرجون تحت الفئات التي لا تقدر على امتلاك المسكن، نذكر منها:

الجنسية السعودية للمتقدم وأفراد أسرته.

الإقامة الدائمة للأسرة المتقدمة داخل الحدود السعودية.

العمر لا يقل عن 25 عام أثناء تقديم طلب الحصول على منحة أرض.

المسكن غير متوفر لمدة لا تقل عن خمسة سنوات قبل التقديم.

التقديم على الدعم السكني يكون لأول مرة، أي أنه لا يحصل من قبل على أحد أشكال الدعم السكني الحكومي.

استعلام منح الأراضي برقم السجل المدني

تقدم الحكومة السعودية للمواطنين خدمة الاستعلام عن بيانات وتفاصيل طلب منح الأراضي التي تقدم لهم في صورة دعم من الديوان الملكي السعودي أو من خلال القطاعات الحكومية المختلفة في الدولة، بالخطوات التالية:

الانتقال إلى منصة بلدي. العمل على تسجيل الدخول بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور. النقر على بوابة الخدمات الإلكترونية. اختيار أيقونة المنح من القائمة. النقر على الاستعلام عن منح الأراضي. العمل على تسجيل رقم السجل المدني وكلمة المرور. النقر على استعلم.

ينتظر حتى يتم تحميل تفاصيل منح أراضي الديوان الملكي 1443.