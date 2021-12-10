كيفية تحديث بيانات موظفي وزارة الصحة السعودية

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عمر شويل - جدة خطوات تحديث بيانات موظفي وزارة الصحة السعودية, هناك الكثير من الموظفين داخل قطاع الصحة السعودية, حيث أن بياناتهم مسجلة علي النظام الخاص بوزارة الصحة السعودية, وهناك بعض التغيرات التي تحدث علي بيانات هؤلاء الموظفين ويرغبون بسبب ذلك أن يقوموا بتغيير هذه البيانات التي حدثت عليها التغييرات, لذا أتاحت وزارة الصحة السعودية خدمات إلكترونية عديدة لكل المواطنين ولكل الموظفين العاملين لديها أيضاً, وقد قامت وزارة الصحة بتوفير خدمة إلكترونية مميزة لكل العاملين في القطاع الصحي بوزارة الصحة السعودية وهي خدمة تحديث البيانات المسجلة علي النظام بشكل إلكتروني.

خطوات تحديث بيانات موظفين وزارة الصحة السعودية

يمكن بكل سهولة ويسر تحديث البيانات الخاصة بك إذا كنت أحد موظفي القطاع الصحي بالمملكة العربية السعودية, وذلك عبر الخطوات التالية.

قم بالدخول علي الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة السعودية.

ثم يتم تسجيل الدخول عبر كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

يتم الضغط علي التالي.

ثم يتم كتابة البيانات المطلوبة علي الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة.

سوف يقوم الموقع بإرسال لك رسالة بها كود تحقق علي رقم الجوال الخاص بك والذي قمت بإدخاله مسبقاً, قم بإدخاله علي الموقع.

ثم يتم الضغط علي التالي.

لتقوم بعدها بتحديث البيانات التي تريد أن تقوم بتحديثها بشكل بسيط ويسير.

الضغط على حفظ.

الخدمات الإلكترونية المقدمة من موقع وزارة الصحة السعودية

يقدم الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة السعودية مجموعة من الخدمات الإلكترونية المميزة والتي تخدم الكثير من الأشخاص, ومن ضمن الخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع وزارة الصحة السعودية هي.