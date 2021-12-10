السعودية و عروض تمويلية وتقسيط جديدة مقدمة من بنك الراجحي للسيارات

تتحدث مقالتنا اليوم عن بنك الراجحي ، فأن الجهات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية تقدم بنك الراجحى للمواطنين السعوديين من أجل مساعدتهم . فأنه قد سعت الى تقديم الكثير من الخدمات اللازمة لجميع المواطنين بداخلها فقدمت لهم تمويل السيارات وامتلاك المواطن السعودى سيارة تكون خاصة به العديد من الأنواع الكثيرة وايضا الاسعار ، فاذا اراد احد ذلك فعليه التوجه إلى بنك الراجحى ويقدم طلب لكى يتمكن من حصوله على خدمة تمويل السيارات بشرط أن يكون لدية جميع الشروط والمواصفات التي تضعها بنك الراجحى وللعلم جميع عمليات التمويل داخل بنك الراجحى متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ،فمن خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نوضح لكافة متابعينا الشروط الخاصة بالتمويل من بنك الراجحى .

الشروط المقدمة من بنك الراجحي لتمويل السيارات

وضع بنك الراجحى العديد من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة فى المواطن السعودي لامتلاكه تمويل سيارة وهى كالاتى :

اولا : على المتقدم الذى يرغب فى تمويل سيارة أن يمتلك دخل شهرى ثابت وذلك لكى يتمكن من الحصول على التمويل .

ثانيا : بالنسبة للمتقدم الى بنك الراجحي اذا كان موظفا فيجب أن يكون دخله لا يقل عن 5000 ريال سعودى فقط لا غير وبالنسبة للمتقاعدين أيضا لا يقل دخلهم الخاص بهم عن 1900 ريال سعودى فقط لا غير .

ثالثا : النظام الخاص بالتمويل يكاد أن يكون مرتبطا بالتقسيط المريح لجميع المتقدمين ولا يلزمهم البنك بدفع مقدم فى تمويل السيارة والتقسيط المقدم قد يتم وصوله الى 60 شهر يعنى 5 سنوات .

رابعا : سو تضاف الرسوم الاضافية الى هذا التمويل ويصل فقط 1 فى المائة .

تعرف على كيفية تقديم المساعدة من خلال بنك الراجحى

فعن طريق بنك الراجحي تم الإعلان لكافة المواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية للمقيمين فيها وايضا الوافدين الذين كثرت تساؤلاتهم اذا كانت هذا الامر حقيقى ام لا ، فنعم يقدم بنك الراجحى هذا التمويل لكافة المقيمين وايضا الوافدين ولكن يجب أن يكون لدية جميع الشروط التى وضعتها بنك الراجحى ، فإذا امتلك هذه الشروط فيقدم البنك لة هذا التمويل بدون اى مقدم وعلى التقسيط المريح لة ، فيقوم العميل بتحديد نوع السيارة الذى يرغب فيها ايضا التقسيط ويجب أن تم موافقته على أرباح الوكيل .