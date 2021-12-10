فوائد الحصول علي سلفة من منصة سلفة الالكترونية بدون تحويل راتب تصل الي 5000 ريال

هناك عمليات بحث عديدة على كافة محركات البحث . وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي عن منصة تدعي منصة سلفة . والتي تم اطلاقها من قبل المملكة العربية السعودية . وعن أهم الأحداث التي تدور حولها وكيفية معالجة طرق التسجيل البسيطة . والتي تعذر على بعض المواطنين العربية السعودية التسجيل بها . نتعرف اليوم علي طرق بسيطة وخطوات يجب اتباعها لكي تتم عملية التسجيل على منصة سلفة بصورة بسيطة وميسرة . نتحدث اليوم داخل مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفني عن كيفية التسجيل داخل منصة سلفة . وكذلك أهمية وفوائد الحصول علي منصة سلفة وكذلك شرعيتها . فإن منصة سلفة هي شركة تقنية مالية مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي . كذلك هي منصة تمويلية ميسرة وسريعة عن غيرها من المنصات التمويلية الأخرى لأنه يمكن من من خلال التسجيل على المنصة وطلب التمويل ان تحصل علي تمويلك الشخصي الذي طلبته وقدرته بشخصك الكريم كل ذلك في خلال 15 دقيقة فقط . نعم 15 دقيقة فقط من بعد التسجيل والمراجعة تستطيع الحصول علي تمويلك الذي يصل الي 5000 ريال سعودي . أما بالنسبة لشريعتها فإن منصة سلفة تتبع الشريعة الاسلامية واحكامها . أما بالنسبة للفوائد الخاصة بها فأنها تتبع نظام هامش الربح البسيط والتي كان الهدف من انشائها أن تحمل على عاتق المواطن السعودي كاهله في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع ليست في المملكة العربية وحدها بل جميع اقتصاد دول العالم ولكن منحت المملكة منصة سلفة لأبنائها لسد احتياجاتهم الشخصية والسلع الاساسية التي يحتاج لها كل منزل سعودي .

خطوات بسيطة وميسرة يجب اتباعها للتسجيل علي منصة سلفة

اولا / ادخل مباشرة على منصة سلفة الالكترونية . هناك موقع مخصص لها من قبل المملكة العربية السعودية .

ثانيا / قم بالنقر علي ايقونة تسجيل الدخول عبر منصة سلفة .

ثالثا / اضغط علي طلب تمويل ؛ والتي من خلال النقر عليها تظهر لك صفحة اخرى .

رابعا / قم بالنقر على تمويل شخصي . والذي من خلاله حدد قيمة السلفة وكذلك طريقة سدادها التي تناسب مقدم طلب السلفة .

خامسا / قم بالنقر علي طريقة الطلب لكي تقوم بادخال بياناتك الشخصية كاملة والتي يجب أن تكون صحيحة لإتمام عملية التسجيل .

سادسا / قبل أن تقوم بالتسجيل يجب ان تعرف انه من شروط التسجيل أن يكون سعودي الجنسية وتعمل باحدي القطاعات العامة او الخاصة .

سابعا / كذلك تعرف أنه لا بد لكي تقوم بالتسجيل يجب أن يتراوح عمرك بين 16 عاما حتى 60 عاما .

ثامنا اذا واجهتك اي مشكلة في التسجيل التواصل مع خدمة العملاء التي اتاحتها منصة سلفة الالكترونية لكي تقوم باتباعك خطوة بخطوة .

ومن خلال موقعنا موقع ثقفني قد عرضنا على حضراتكم كيفية التسجيل والخطوات . نتمني من الله عز وجل ان نكون قد وفقنا في عرض رؤيتنا لها وان تكون قد وصلت الى حضراتكم بشكل بسيط وميسر.