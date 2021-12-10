تقديم طلب تقسيط سيارات بنك الرياض وكيفية حساب التمويل

تقديم طلب تقسيط سيارات من الخدمات الإلكترونية التي طورتها العديد من البنوك السعودية والمعارض أيضًا، وذلك لتسهيل الحصول على تقسيط سيارات مستعملة أو الدخول في البرامج التي تمنح الأحقية في الحصول على تقسيط سيارات بدون فوائد 2021 منها بنك الرياض الذي لفت من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي إلى إجراءات تقديم طلب تقسيط سيارات جديدة أو مستعملة لتسهيل الحصول على السيارات على العملاء، وسوف نتعرف أيضًا على شروط تقسيط سيارات إسلامي بسعر الكاش 2021.

تقديم طلب تقسيط سيارات بنك الرياض

يمكن الحصول على السيارات بأنظمة التمويل أو التقسيط من خلال بنك الرياض الذي وفر برنامج التمويل التأجيري للسيارات وتقسيط السيارات المستعملة، ودعا إلى زيارة أحد فروع البنك من أجل تقديم الطلب، ويمكن معرفة أقرب فرع إليك من خلال التواصل على رقم 8001242020 ومن ثم تجهيز المستندات الثبوتية التالية:

استخراج شهادة تعريف بالراتب من جهة العمل، على أن تكون صلاحيتها لا تزيد عن شهرين فقط.

تقديم أوراق التحقق الشخصي للمقيم وللمواطن، مثل أصل وصورة بطاقة الهوية أو الإقامة.

الأصل من رخصة القيادة الصادرة من المرور السعودي ويتعين أن تكون سارية أيضًا.

كما ينبغي أن يتم تقديم كشف حساب من البنك موثق رسميًا للثلاث أشهر الأخيرة، وذلك عند اختيارك للبرامج التي تُتيح إمكانية الحصول على تقسيط السيارات بدون تحويل الراتب إلى البنك.

التواصل مع الوكلاء المعتمدين لدى البنك من أجل الحصول على عرض أسعار لتقديم أثناء تقديم طلب التمويل.

حاسبة تقسيط السيارات من بنك الرياض

وقبل تجهيز الأوراق أو التوجه إلى البنك يمكنك معرفة كافة التفاصيل التي تخص قيمة التمويل من خلال استخدام حاسبة تقسيط السيارات بنك الرياض عبر الخطوات التالية:

زيارة موقع بنك الرياض السعودي (riyadbank.com).

إدخال البيانات الشخصية مثل تاريخ الميلاد والجنسية، وقيمة الرواتب.

نوع الراتب والالتزامات وتفاصيل التمويل والتي تتمثل في فترة سداد التمويل.

قيمة الدخل الشهري للمواطن المتقدم بالطلب.

ثم النقر على خيار احسب كما يظهر لك في أسفل الحاسبة والانتظار حتى تظهر لك جميع المعلومات التي تخص تمويل وتقسيط السيارات من خلال البنك.