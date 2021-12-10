نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض سيارات بسعر الكاش تقسيط وأفضل البرامج للشراء 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض سيارات بسعر الكاش تقسيط تقع من ضمن أفضل الحلول التي يقدمها بنك الرياض السعودية لمساعدة المواطنين في الحصول على السيارات، وتعتبر البرامج المقدمة من خلال البنك موافقة للأحكام الإسلامية بناءً على قرارات الهيئة الشرعية التابعة للبنك، كما تمت الإشارة إلى أن تقديم طلب تقسيط سيارات بنك الرياض سيكون بفترة سداد مرنة وسوف نوفر لكم أفضل عروض سيارات تقسيط بسعر الكاش 2022 من خلال البنك، أو عروض جيلي تقسيط وهي من أنسب حلول تقسيط سيارات بدون فوائد 2021.

عروض سيارات بسعر الكاش تقسيط

اقتناء السيارات مثل سيارة تويوتا أو سيارات كيا قد يكون حلم يراوغ العديد من الأفراد، وهناك العديد من المميزات التي يمكن الاستفادة منها عند قبول طلب التمويل التأجيري للسيارات فمن بين تلك المميزات ما يلي:

التمويل مناسب للمواطن والوافد أيضًا، وقيمته تصل إلى نصف مليون ريال سعودي.

كما أنه متاح لأصحاب الشركات بجميع أنواعها وكذلك أصحاب الأعمال الحرة.

يمكن شراء مركبات عديدة عند الحصول على التمويل، ولكن حدد البنك أن الحد الأقصى هو ثلاثة أنواع.

السداد سيكون في فترة طويلة تصل إلى خمس سنوات.

برامج تقسيط سيارات بدون فوائد 2021

البرامج المتوفرة من خلال البنك لتقسيط السيارات هي برامج تابعة للتمويل التأجيري للسيارات، ومن أفضل البرامج ما يلي:

يمكن الحصول على السيارات وسداد نصفها، بينما الجزء الآخر المتبقي يمكن سداده على مدار عامين، والبرنامج الذي يوفر هذه المميزات هو برنامج 50\50.

بينما البرنامج الثاني هو البرنامج المتاح لأصحاب المؤسسات أو الأعمال الخاصة في المملكة العربية السعودية، ويمكنهم الحصول على التمويل بقيمة نصف مليون ريال للحصول على ثلاث مركبات.

أما البرنامج الثالث المتوفر فهو برنامج متوسط الرصيد، والمتاح للعملاء الذين لديهم حسابات بنكية، وسيحصلون على التمويل بناءً عليها.

طريقة تقسيط السيارات بسعر الكاش

ويمكن تقسيط السيارات من خلال البنك وتقديم الطلب من خلال زيارة أحد المقرات المنتشرة في المملكة العربية السعودية كما يمكن معرفة المزيد عن أقرب الفروع من خلال زيارة موقع بنك الرياض (riyadbank.com).

كما يمكن التواصل هاتفيًا من أجل معرفة ما هي الإجراءات اللازمة لتقسيط السيارات والأوراق التي يتعين تقديمها أولًا لقبول الطلب من خلال رقم 8001242020.