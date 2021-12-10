تاريخ إيداع راتب الضمان الاجتماعي الجديد وشروط الأجر الضماني الجديد

تم الإعلان عن تاريخ إيداع راتب الضمان الاجتماعي الجديد المطوَّر من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بحيث أكدت الجهة الرسمية المسؤولة عن دعم الضمان الاجتماعي الذي تقدمه المملكة للأسر الأشد فقراً من أجل مساعدتهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية، على موعد المقرر، ضمن إطار البرامج والمبادرات المجتمعية التي أطلقتها السلطات السعودية ذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين السعوديين، ونظام الضمان الاجتماعي الجديد هو الضمان الذي صدر في السعودية في العام الأخير من عام 1442 هـ من أجل تنظيم المعاش الضماني الممنوح للأسر الأشد احتياجاً في المجتمع السعودي، واستبعاد الغير مؤهلين من النظام.

تاريخ إيداع راتب الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الموعد المتوقع لتخفيض الراتب أو المعاش أو دعم الضمان الاجتماعي سيكون هو اليوم الأول من الشهر الهجري، بحسب اللوائح الحالية، أما إذا صادف يوم الدعم يوم الجمعة، فسيتم دفع الراتب في اليوم الأخير من الشهر السابق، وإذا صادف يوم الشهر الهجري يوم السبت، فإن الدعم الاجتماعي فسيصرف معاش الضمان في اليوم الثاني من الشهر الهجري، بدلا من اليوم الأول.

شروط أهلية الضمان الاجتماعي السعودي المطور