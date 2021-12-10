نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في أبشر أفراد إلكترونيا 1443 بالسعودية في المقال التالي

التسجيل في أبشر أفراد ، أطلقت الحكومة السعودية منصة أبشر لتقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تعمل على توفيرها وزارة الداخلية ، بما في ذلك الإدارة العامة للجوازات و الإدارة العامة للمرور، بحيث يجب على المواطنين أو المقيمين التسجيل بالمنصة للاستفادة من هذه الخدمات ، ويمكننا استخدام أبشر لمعرفة تفاصيل المخالفات بمختلفها إلى جانب . فحوصات الأعمال والتحقق من بيانات الإشغال وتمديد رخصة القيادة. كيفية التسجيل في أبشر أفراد 1443 بالرد على سؤال كيف افعل حسابي في منصة أبشر للأفراد عام 1443 فهي موضحة كما يلي: انتقل إلى نظام التسجيل في بوابة أبشر أدخل رقم الهوية في حقلها. أدخل رقم الهاتف ، واكتب اسم المستخدم أيضًا باللغة الإنجليزية. أدخل كلمة السر للحساب الجديد ، وقم بتأكيده أيضًا. أدخل الآن عنوان الإرسال وأكده. اختر اللغة المفضلة من القائمة. اكتب كود التحقق المرئي ، ووافق أيضًا على الشروط والأحكام بعد أن تقوم بقرائتها. اضغط على الأيقونة التالية لتأكيد رقم هاتفك الجوال. أدخل كود التحقق ، ومن ثم انقر أيضًا على زر التسجيل. كيف اسجل في أبشر للمرافق 1443 يمكن للمرافقين التسجيل في الموقع الرسمي لأبشر، من هلال اتباع ما يلي من خطوات: اذهب بشكل مباشر إلى منصة أبشر السعودية عبر الرابط السابق

انقر فوق خيار مستخدم جديد

أدخل رقم التعريف ، ثم أدخل رقم الهاتف المحمول

أضف كافة البيانات المطلوب

أدخل الرمز من الصورة ، ثم قم بقبول الشروط والأحكام بعد أن تقرأها بالكامل

انقر الآن فوق التالي ، ثم اضغط على تحقق

أخيرا انقر الآن فوق أيقونة التسجيل عندما تنتهي من جميع الخطوات. آلية التسجيل في أبشر 2022 من المحمول بامكان أي شخص القيام بالتسجيل في موقع نظام أبشر من الجوال كما في الخطوات الآتية: اذهب مباشرة إلى منصة أبشر الإلكترونية

انقر فوق الأشخاص من مقدمة المنصة.

انقر فوق رمز المستخدم الجديد.

أدخل رقم التعريف واكتب رقم الهاتف.

أكمل النموذج وأدخل الرمز من الصورة.

اقبل الشروط ثم انقر فوق “التالي”.

أدخل الرمز المطلوب ، ثم اضغط على أيقونة تسجيل. الوسوم عمر شويل - جدة التسجيل في أبشر أفراد إلكترونيا 1443 بالسعودية - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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