موقع الدعم والحماية الاجتماعية الضمان الاجتماعي 2022 بالسعودية

افتتحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية وسيلة لتقديم عرض على المعاش عن بعد ، من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور، وفي وقت سابق قد قال حساب رعاية العملاء الخاضع والتابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تويتر إنه يجب على المستفيدين زيارة بوابة الدعم والحماية الاجتماعية ، من أجل القيام بتقديم شكوى أو ، والاطلاع على مراحل تقديم الطرح والموضحة في هذا التقرير.

الدعم والحماية الاجتماعية للضمان الاجتماعي وآلية الاعتراض

في الخطوة الأولى الدخول للبروفايل عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية “الضمان الاجتماعي”.

“الضمان الاجتماعي”. توفير المعلومات المطلوبة بحسب حالتك.

سيتم النظر في اعتراضك من قبل اللجنة المعنية.

سيتم إخطارك بالنتيجة بعد انتهاء دراسة طلبك.

رابط التقديم بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية

كانت الوزارة قد أطلقت وسيلة التسجيل على منصة الدعم والحماية الاجتماعية لنظام الضمان الاجتماعي المطوَّر، وقد قال الحساب المعتمد لرعاية العملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر تويتر “أن طريقة التقديم على منصة الدعم الاجتماعي والحماية لنظام الضمان الاجتماعي الجديد ” جاء كما الخطوات الآتية:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع منصة الدعم والحماية الاجتماعية الرسمية سجل على المنصة. سجل دخولك مباشرة إلى الملف الموحد. املأ المعلومات المطلوبة قم بالإقرار والموافقة على الشروط. متابعة إجراءات العملية من خلال قائمة الطلبات.

هل المسجل بمقطوعة الضمان يسجل أوتوماتيكيا بالنسخة المطورة

من جهة أخرى أوضحت وزارة الموارد البشرية والعمل في المملكة العربية السعودية أن عملية التسجيل في النظام الاجتماعي المطور متاحة لمدة 6 أشهر بعد أن استفسر أحد الأشخاص المتابعين قائلًا هل المسجل بالضمان مسجل تلقائيًا لدى الضمان المطور ، أو هل هناك حاجة إلى تسجيل جديد؟ ، حيث رد الحساب المعتمد لرعاية عملاء وزارة التنمية الاجتماعية عبر تويتر ” بأن عملية التسجيل متاحة فقط خلال 6 أشهر من تاريخ إطلاق الضمان الاجتماعي الجديد ، وخلال تلك الفترة سيتم نقل المستفيدين تدريجياً بعد مراجعة الحالات التي تتفق مع شروط وأحكام النظام الجديد”، وأضاف: “يمكن التقديم بنظام الضمان الاجتماعي بواسطة بوابة الدعم والحماية الاجتماعية ، وسيتم تحديد الأهلية تبعاً لذلك”.