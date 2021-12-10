نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توضح عن من لهم الحق في معاش الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الفترة الأخيرة زادت محركات جوجل في البحث عن ما تم عرضه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة، ولذلك أوضحت على أن معاش الضمان الاجتماعي للمواطنين السعوديين يعد عبارة عن صرف مبلغ مالي شهرياََ للمستفيدين والمستفيدات =أموال هذا البرنامج من الزكاة) ولذلك تم الإعلان على أن برنامج الضمان الاجتماعي يقتصر الانتفاع على جميع المواطنين السعوديين المقيمين إقامة دائمة داخل السعودية، ولذلك يجب على جميع المستفيدين يتوافر كافة الشروط الأساسية الموضحة من خلال نظام الضمان الاجتماعي.

أعلنت في الفترة الأخيرة وزراة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أن يستثنى من شرط الجنسية المرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن سعودي الجنسية، أو أرملته التي لها أولاد من زوجها المتوفى، وإضافة إلى ذلك أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي، ولذلك من خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم من لهم الحق في معاش الضمان الاجتماعي بالمملكة.

من لهم الحق في معاش الضمان الاجتماعي بالمملكة :

من بلغ سن الشيخوخة سوأ كان ذكر أو أنثى. الأسرة غير العمولة. المرأة بلا عائل. الأيتام.

ومن المؤكد أن الأسرة غير المعيلة، وهذه الأسرة تشمل المطلقة مع أبنائها، ويمكن على الأرملة مع أيتام، وأضاف إلى ذلك الأسرة المهجورة، وأوضح ذاك الأسرة المعلقة، أسرة الغائب أو المفقود أيضاََ، أسرة المدمن على المخدرات.

ومن الجدير بالذكر أن أوضحت الوزارة على أن المرأة بلا عائل تشمل، المرأة المطلقة أو الأرملة، المهجورة، أو المرأة المعلقة، وإضافة إلى ذلك زوجة المدمن على المخدرات، أو المفقود، زوجة الغائب أيضاََ.

وقد تجد الإشارة إلى أن الأيتام يشمل يتيم أو يتيمة متوفي الأب، ويتيم أو يتيمة مجهول الأبوين، أكدت الوزارة على أن يسمح لحاملي بطاقات التنقل التقديم على حيثية يتيم الأب، أضاف إلى ذلك أحكام معاش الضمان الاجتماعي المعوقون، ولذلك لا تتوافر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية.

بالإضافة إلى ذلك أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة عن جميع الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي، ويمكن لهم الحق في التقديم على خدمة معاش الضمان وهذا من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهذا المعاش للمواطنين السعوديين فقط.