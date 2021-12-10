نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي الجديد المطور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الضمان الاجتماعي الجديد ، الذي يشغل بال الكثير من المواطنين السعوديين حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن بعض القرارات و شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين الجديد وكذلك شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديد تستهدف به تحقيق الاستقرار والمساواة بين جميع الفئات ووصول الدعم المالي لمستحقيه وللأسر الأكثر احتياجا كما سوف نشرح لحضراتكم كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد حيث بدا الوزارة في تلقي طلبات التسجيل عبر منصة نظام الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بعض شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد والواجب توافرها قبل البدء في عملية التسجيل وهي كالاتي :

يجب علي المتقدم أن يكون سعودي الجنسية. شرط تواجد المتقدم داخل حدود المملكة العربية السعودية ويقيم بها أقامة كاملة. يتطلب من المتقدم قرأة جميع شروط الضمان الاجتماعي الجديد للمتزوجه و للموظفين و للمتقاعدين و للمطلقات و للعاطلين وغيرهم من جميع الفئات المستحقة. يتم تقديم جميع الأوراق والمستندات التي تثبت حقك في معاش الضمان الاجتماعي عبر الموقع الرسمي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أو منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد منصة الدعم والحماية الاجتماعية بالمملكة. مع مراعاة أن يكون دخل الأسرة أو الفرد اقل من الحد الأدنى لصرف معاشات الضمان الاجتماعي السعودي.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

يمكنكم الآن زيارة رابط شروط الضمان الاجتماعي الجديد المطور عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية أو عن طريق بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية حيث تعمل المنصتين معا جنبا إلي جنب حتي يتم نقل جميع بيانات العملاء القديمة وجميع أليات الضمان الاجتماعي المطور إلي المنصة الجديدة والتي يتوقع الانتهاء من النقل والدمع خلال شهر مايو للعام 2022 وسوف تعمل المنصة الجديدة علي تحقيق العدل والمساواة في دفع المعاشات لمستحقيها وفي أوقاتها.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

مع بدء النقل علي منصة الدعم والحماية الجديدة يرجي منك الدخول علي المنصة الجديدة والتسجيل كمستخدم جديد بالاسم ورقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد ورقم جوالك الشخصي والذي سوف تتلقي عليه جميع الرسائل والتنبيهات الهامة والموافقة علي كافة شروط وأحكام الموقع وسوف تتلقي رسالة قصيرة بكود التفعيل وتذكير الرقم السري الجديد.