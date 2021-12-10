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عمر شويل - جدة فتح حساب في بنك الراجحي أون لاين 1443 الطريقة والشروط ، تعمل الكثير من البنوك الاستثمارية بالمملكة العربية السُّعُودية على تقديم العديد من الخِدْمَات الإلكترونية المميزة للمواطنين كما تعمل دائماً هذه البنوك على إرضاء جميع عملائها ومن هذه البنوك الاستثمارية بالمملكة هي بنك الراجحي الذي يعد من أهم وأكبر البنوك الاستثمارية بالمملكة ومن الخِدْمَات الإلكترونية المميزة التي يقدمها هذا المصرف هو فتح حساب بنك الراجحي أون لاين، وسوف نقوم بتوضيح طريقة فتح الحساب بشكل إلكتروني والشروط الخاصة بهذه العملية.

شروط فتح حساب في بنك الراجحي

قام بنك الراجحي الاستثماري بتقديم خدمة فتح حساب عن طريق الإنترنت، كما يسعى إلي تحويل العديد من الخدمات التي يقدمها إلي الشكل الإلكتروني تسهيلاً منه علي جميع الأشخاص المتواجدين داخل المملكة ويرغبون في التعامل مع البنك، كما قام بوضع عدد من الشروط الهامة التي يجب علي من يرغب في التوجه إلي فتح حساب في بنك الراجحي أن يتوفر فيه جميع هذه الشروط التي تتمثل في الآتي:

يجب أن يكون صاحب الطلب يمتلك حساب خاص به على منصة أبشر الإلكترونية.

لابد أن يكون رقم الجوال المسجل خاص بصاحب الطلب.

يقوم المواطن بتسجيل العنوان الوطني الخاص بصحيح.

تقديم الهوية الوطنية الخاصة به.

تقديم رَقَم الإقامة الخاص به.

ألا يقل عمر المتقدم بالطلب عن ثمانية عشر 18 عام.

لا يقل عمر القاصر عن خمسة عشر 15 عام.

يكون رقم الجوال الخاص به الذي قام بتسجيله صادرا من أحد مزودي الخدمة بالمملكة العربية السعودية.

ألا يكون صاحب الطلب من أحد موظفي مصرف الراجحي.

يذكر أن بك الراجحي يقوم بتقديم الكثير من القروض المتنوعة التي تعمل علي إفادة جميع من يتواجد في السعودية بشكل كبير، مثل قرض الجسر وبعض من القروض التي تخص التمويل العقاري ، ولكلاً منهم شروط خاصة به وطريقة تقديم ومستندات مختلفة يجب تقديمها.

فتح حساب في بنك الراجحي أون لاين

يوجد عدد من الخطوات التي يجب أن يتبعها الشخص الذي يعامل مع بنك الراجحي لكي يتمكن من فتح حساب من خلال الموقع الرسمي للبنك وهي كالتالي:

على صاحب الطلب الدخول المباشر علي الموقع الرسمي الخاص ببنك الراجحي.

ثم بعد ذلك القيام باختيار أيقونة الموافقة على جميع الشروط والأحكام.

تسجيل جميع البيانات المطلوبة الخاصة بصاحب الطلب.

يقوم المواطن بملء جميع البيانات المطلوبة في النموذج الخاص بفتح حساب الراجحي.

بعدها يتم إدخال رقم الجوال الخاص بصاحب الطلب.

ثم تسجيل جميع البيانات الخاصة بالمواطن المسجلة على منصة أبشر الإلكترونية.

اختيار أيقونة (التالي) والضغط عليها.

سوف يصل بعد ذلك إلى المواطن رسالة نصية تحتوي على المعلومات الخاصة بحساب بنك الراجحي الخاص به في حالة إذا تم الموافقة على الطلب المقدم منه.

رقم بنك الراجحي للاستفسار

قام مصرف الراجحي بتوفير عددا من الأرقام الموحدة المجانية لكل مواطن يريد الاستفسار عن أي اسأله أو مشاكل ويريد الحصول على حل لها ومن هذه الأرقام ما يلي:

يمكن للمواطن التواصل مع خدمة العملاء الخاصة ببنك الراجحي من خلال هذا الرقم المجاني (966920003344+).

أو عن طريق الرقم الموحد الدولي ( 966114603333+).

أو من خلال الهاتف الخاص بعلاقات المستثمرين (966118281457).

ويمكن أيضا التواصل من خلال الرقم الخاص بشؤون المساهمين (966118282515)

مميزات فتح حساب في بنك الراجحي

يمكن إصدار بطاقة صراف الراجحي من خلال الأجهزة الذاتية

إمكانية التحويل والإيداع الداخلي

يمكن للمواطن القيام بالإيداع والسحب من خلال أي صراف آلي خاص بالبنك

يوجد حوالات دولية بجميع أنواعها وذلك تبع صلاحيه كل واحدة على حده.

يمكن للمواطن التسجيل في خدمة المباشر.

يتم حصول العميل على كشف شهري يوضح كل ما يخص حسابه وذلك بالعربية والإنجليزية.

يمكن للمواطن القيام بإجراء أي تعاملات مصرفية من خلال كافة القنوات.

يتم سداد المدفوعات والأقساط من خلال حساب بنك الراجحي أون لاين.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم تفاصيل كل ما يخص التسجيل في حساب بنك الراجحي أون لاين وعن كيفية فتح حساب والشروط والخطوات المهمة المطلوبة التي يجب أن يقوم بتوفيرها وإتباع جميع الخطوات المطلوبة لكل من يريد الحصول على هذه المعلومات لكي تتم عملية التسجيل الإلكتروني بنجاح.