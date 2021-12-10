تفاصيل الدفعة 49 حساب المواطن دفعة شهر ديسمبر 2021 صدرت الآن

حساب الموطن الدفعة التاسعة والأربعون، دفعة شهر ديسمبر 2021 ، والتي صدرت الآن بالفعل في كافة أرصدة المواطنين التابعين لبرنامج الدعم الأكبر حساب المواطن. وهو الآن أقوى برنامج دعم حكومي يهدف إلى دعم العديد من الأسر السعودية ، وذلك بشكل نقدي ومتغير بحسب حجم الأسرة وعدد أفرادها. أيضا يعمل على رفع كفاءة الدعم الحكومي، ويوجه إلى ترشيد الاستهلاك. كل ذلك من خلال رؤية 2030 لتطور المملكة العربية السعودية. وعقب صدور الدفعة الجديدة الآن قام الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن بنشر بيانات دفعة ديسمبر 2021 وهي الدفعة 49 في البرنامج.

صدرت دفعة ديسمبر 2021 حساب المواطن الدفعة 49

أعلن حساب المواطن عبر الصفحة الرسمية للبرنامج بتويتر، عن صدور الدفعة التاسعة والأربعون في أرصدت المواطنين الذين تم قبول أهليتهم.حيث تم إصدار 1.9 مليار ريال سعودي، وذلك ل 10.5 مليون مستفيد وتابع لهم شملهم الدعم الخاص بحساب المواطن.وقد تم صرف 29 مليون ريال كتعويضات للدفعات السابقة.و تحصل 77% من المستحقين على الدعم الخاص بالبرنامج.وقد أعلن البرنامج عن ضرورة التواصل مع خدمة المستفيدين في حالة صدور الدفعة ناقصة أو بها مشاكل بالنسبة للمؤهلين، للحصول على الدفعات الجديدة من حساب المواطن.

شروط تجاوز الأهلية بحساب المواطن

لابد من تجاوز الأهلية لضمان استمرار الحصول على دفعات حساب المواطن أولا بأول. ولتجاوز نتائج الأهلية والحصول على القبول بها، لابد من توافر ثلاث شروط أساسية للقبول فيها وهي كالتالي:

شروط الجنسية : يجب أن يكون المستفيد الرئيسي سعودي الجنسية، ويستثني من ذلك حاملي بطاقة التنقل. وزوجة المواطنة وأبنائها. وزوجة المواطن أيضا.

: يجب أن يكون المستفيد الرئيسي سعودي الجنسية، ويستثني من ذلك حاملي بطاقة التنقل. وزوجة المواطنة وأبنائها. وزوجة المواطن أيضا. معيار الإقامة : أن يكون المستفيد الرئيسي مقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.وذلك أثناء فترة الاستفادة بالبرنامج.وأن لا يقيم إقامة دائمة في أي مركز من المراكز الإيوائية أو في السجون.

: أن يكون المستفيد الرئيسي مقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.وذلك أثناء فترة الاستفادة بالبرنامج.وأن لا يقيم إقامة دائمة في أي مركز من المراكز الإيوائية أو في السجون. توافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة : يجب أن تطابق البيانات الخاصة بالمستفيد بالكامل مع الجهات ذات العلاقة بها.

تحديث بيانات حساب المواطن

تم التنويه على ضرورة تحديث بيانات برنامج دعم حساب المواطن ، الخاص بكم فور صدور الدفعة الجديدة للتأكد من نتائج الأهلية. ويتم تحديث البيانات بشكل بسيط للغاية .