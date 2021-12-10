نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على وظائف وزارة الدفاع 1443 برنامج فخور لتطوير الخريجين للوظائف الإدارية غير العسكرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين هذه الساعات عن طريقة التقديم على وظائف وزارة الدفاع 1443 برنامج فخور لتطوير الخريجين للوظائف الإدارية غير العسكرية على محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل الإجتماعي، وقد صرحت وزارة الدفاع عن أنه تم فتح باب التقديم لبرنامج فخور لتطوير الخريجين للرجال والنساء على أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل البكالريوس أو الماجستير، ويأتي هذا في إطار اهتمام الوزارة بتوفير فرص العمل والتوظيف للشباب من خلال تأهيلهم عبر برنامج يجمع بين التدريب النظري والعملي، ونحن نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم رابط وطريقة التقديم على وظائف برنامج فخور للخريجين لوزارة الدفاع للوظائف الإدارية غير العسكرية كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية التقديم على وظائف مديرية الأمن العام للقوات الخاصة للحج والعمرة في إطار اهتمامنا بتوضيح كافة الوظائف الحكومية لكم، فتابعونا.

التقديم على وظائف وزارة الدفاع

أتاحت وزارة الدفاع فتح باب القبول لوظائف برنامج فخور للخريجين المنتهي بالتوظيف ابتداءاً من اليوم الجمعة العاشر من ديسمبر ولمدة أسبوع حتى يوم الجمعة القادم الموافق 31 ديسمبر 2021م، ويُمكنكم التقديم على وظائف برنامج فخور للخريجين من خلال النقر على الرابط المظلل حيث سينقلكم إلى صفحة التسجيل.

شروط البرنامج

يجب أن يتمتع كل متقدم إلى برنامج فخور للخريجين بشروط محددة أعلنتها وزارة الدفاع السعودية، ونوضحها لكم كالتالي:

يجب أن يتمتع المتقدم بالجنسية السعودية.

لا يقل تقديره العام عن جيد جداً.

لا بد من إجادة اللغة الإنجليزية.

لا يجوز للمتقدم أن يكون عمره أكبر من 28 عام أو أن يكون مضي على تخرجه أكثر من عامين.

يجب أن تكون شهادة تخرجه من جامعة معترف بها.

وعند توفر هذه الشروط في المتقدم يُمكنه الدخول على الصفحة الرئيسية لبرنامج فخور والتقديم على الوظائف المتاحة.

وأخيراً وفي نهاية مقالنا اليوم نرجو أن نكون قد قدمنا لكم مقال مميز به كافة التفاصيل عن كافة الوظائف التي أعلنتها وزارة الدفاع السعودية، وفي حال وجود أي سؤال أو استفسار من فضلك قم بترك سؤالك بالتعليقات بالأسفل وسنرد عليكم في أقرب وقت